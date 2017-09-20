Miss Turkey 2017 ne zaman? İşte finalistler

Miss Turkey 2017 için geri sayım başladı. Ekin Olcayto’nun sunacağı Miss Turkey bu yıl, Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nin kalbinde yer alan Grand Pera/Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek. Yarışmaya başvuran yüzlerce kişi arasından büyük bir özenle belirlenen 20 finalist, 21 Eylül gecesi bir defa daha jüri önüne çıkacak.

Jüri Başkanı Can Sandıkçıoğlu olmak üzere; jüri koltuğunda 2014 Miss Turkey/World Amine Gülşe, Gazeteci Yazar Güneri Civaoğlu, Besteci, şarkıcı ve söz Yazarı Meyra Ilıcak, Bale-Dans Eğitmeni ve Oyuncu Tan Sağtürk, Moda Tasarımcısı Özlem Süer, Plastik Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Özak Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp oturacak. 21 Eylül akşamı Saat 20:30 'de başlayacak organizasyon, 1an TV’den ve Miss Turkey resmi hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.



MİSS TURKEY 2017 FİNALİSTLERİ

Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşıyan Miss Turkey'in 2017 finalistleri; Itır Esen, Alara Kaya, Gözde Baddal, Özge Türkyılmaz, Emire Cansu Kurtaran, Ceren Baykan, Ekinsu Kansu, Beril Altuntaş, Deniz Görgülü, Buse Çekmeceli, Merve Argun, Aslı Sümen, Hazal Karasıkı, Bahar Gençalp, Suna Yıldırım, Bahar Merve Zırhlı, Betül Ekşi, Andrea Raema Mungiu, Yasemin Çoklar, Pınar Tartan