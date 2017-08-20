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    Miss Germany 2018 için kayıtlar başladı

    Levent Gündüz / FREIBURG, (DHA)
    20 Ağustos 2017 - 12:31Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 12:31

    Miss Germany Corporation (MGC) Almanya’nın en güzel kızı yarışması ‘Miss Germany’ 2018 finali için ‘Miss İnternet’ güzeli arıyor.

    YARIŞMAYA katılmak isteyen genç kızların 16-29 yaş arası, çocuksuz ve bekar olmaları isteniyor. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, missinternet@1und1.de veya www.missgermany.de adreslerinden kayıt yaptırabilir. En son müracaat tarihi 18 Ekim 2017. Almanya’nın en eski güzellik yarışması ‘Miss Germany 2018’ finali, 24 Şubat 2018’de Almanya’nın en büyük eğlence parkı ‘Avrupa Parkı’nda yapılıyor.
    9-12 Kasım 2017 ve 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak ön eleme seçmelerinin ardından büyük finale hangi güzellerin katılacağı belli olacak. Büyük finalde podyuma çıkacak olan 24 finalist 6-15 Şubat 2018 tarihleri arasında İspanya’nın tatil beldesi Fuerteventura adasında kampa girecek.

    Etiketler: Miss Germany 2018 , ALMANYA , güzellik yarışması
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