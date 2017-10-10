SAĞDUYUYA DAVET

“ABD, müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmayan kararla vize vermeyi askıya aldığını duyurdu. Bunu da misyonlarının, personelinin ve çevre güvenliğinin yetersizliğiyle açıklamaya çalıştı. Türkiye’nin, ABD misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından dolayı esef duyuyoruz. ABD misyonları dahil, bütün elçiliklerin personeline sağlanmakta olan geniş güvenlik tedbirleri en kuvvetli bir şekilde devam ediyor.

Hal böyleyken, vizeleri askıya alma sebebinin güvenlik olarak gösterilmesi yaman bir çelişkidir. Türkiye bir kabile devleti değildir, bize yapılanın misliyle karşılığını veririz. Saatler sonra aynı şekilde, aynı ifadelerle gereğini yaptık, karşılığını verdik. Devletler, aralarındaki sorunları konuşarak, görüşerek çözmek durumundadır. Ülkeler arasında devamlı düşmanlık da devamlı dostluk da olmaz. Müttefik ülkelerin bazı meseleleri ileri sürüp vatandaşları cezalandırmaya kalkması çok yakışıksız bir davranıştır. ABD gibi büyük bir ülkeye hiç de yakışmayacak bir davranış. Ülkelerimiz arasındaki hiçbir sorunun çözümüne de katkı sağlamaz. ABD’yi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

BEYEFENDİLERDEN İZİN Mİ ALACAĞIZ

Sorunun elbette bir an önce çözülmesi gerekiyor. ABD yetkilileri yaşanan bu son gelişmeleri gerekçe göstererek göçmenler dışındaki vizeleri askıya aldıklarını açıkladılar. Ancak kafalarının arkasındaki gerçek nedenin ne olduğunu da söylemekte, ifşa etmekte gecikmediler, onu da söyleyiverdiler.

Neymiş efendim FETÖ soruşturması kapsamında Amerikan misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. E ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Suç işleyen veya suç isnadı yapılanın Amerika’nın misyonunda olması ona bir ayrıcalık mı getirecek? Yani beyefendilerden izin mi alacağız, onların icazetini mi alacağız?

YAKA PAÇA ALIRKEN BİZE Mİ SORDUNUZ?

Bir resmi bankamızın genel müdür yardımcısını, görevli gittiği ülkenizde yaka paça tutup hapse atarken bize mi sordunuz, bizden izin mi aldınız? Hâlâ 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı FETÖ’yü niye orada besliyorsunuz? ABD yönetimi bir kez daha başını öne eğip, 15 Temmuz ve sonrası yaşanan olayları dikkatlice ele almalıdır. Düşmanlarımızla iş tutmak, müttefikliğe yakışmaz. Ümit ederim ki bu gerginlik kısa sürede sona erer ve bu işten bizim değil, her iki ülke vatandaşlarının mağdur olmasının önüne geçilmiş olur. Duygusal kararlarla ülke yönetilmez.”

‘TAKILDI, MOTOR TEKLEDİ’

BAŞBAKAN Binali Yıldırım dünkü Meclis grup konuşması sırasında Ampute Milli Takımı’nın şampiyonluğunu kutlarken ‘Ampute’ sözcüğünü kullanmakta zorlandı. Ardından da konuşmasının Irak’la ilgili bölümünde ‘kolaylaştırmak’ sözcüğünü söylemekte zorlanınca gülerek, “Takıldı, motor tekledi” dedi. Bu sırada partili gençler “Bir şarkısın sen” şarkısını söyleyince de Yıldırım, “Gençler imdada yetişti” dedi. ( Selahattin SÖNMEZ / ANKARA