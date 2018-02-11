Misliyle değil katbekat ödeyecekler

KIZILELMA’NIN SEMBOLÜDÜR

“Batı için İstanbul Türk’tür, yani İslam’ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul Türk’tür. Yani ecdadımızın ‘Kızılelma’ dediği o büyük hedefin, o hiç bitmeyecek büyük yürüyüşün sembolüdür. Onun için İstanbul’a hizmet etmek bir büyük davaya hizmet etmektir. O davanın dün kurumsal olarak somutlaştığı hali Osmanlı’ydı, bugünkü adı Cumhuriyet’tir. Bu bilince sahip olmayan hiçbir yöneticinin, hiçbir belediye başkanının, hiçbir teşkilat mensubumuzun İstanbul’a hizmet verebilmesi, kalıcı değer katabilmesi mümkün değildir.



EKSİKLİKLERİMİZ ELBETTE VAR

İstanbul’a karşı eksikliklerimiz elbette vardır. Her şey tamdır diyemem. Böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur. Ama milletimiz şundan emin olsun ki, nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise, İstanbul’a karşı da aynı hissiyat içindeyiz.



Yaklaşık bir yıl sonra yerel seçim var. Ardından Kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimi yapılacak. Gerek gençlik, gerek kadın kolları gerek ana kademe... Eğer biz kendi içimizde sadakat, teslimiyet, bunları gerçekleştiremezsek, arkadaşlar bizim yolumuz açık değildir. Ve burada başarıyı asla yakalamayız. Eğer hesabi olursak, yandı keten helva. Hasbi olmaya mecburuz. Onun için de ‘ben’ değil, biz olmaya mecburuz. Eğer herkes, ‘ben, ben, ben’ derse, ‘Benim bildiğim doğrudur’ derse, kusura bakma, bizim bu noktadaki hareket tarzımız, bütün işlerinizde istişare edin. ‘Ben daha iyi bilirim...’ Hayır arkadaş sen daha iyi bilmezsin. Biz daha iyi biliriz. Ne FETÖ ne PKK başta olmak üzere, terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefik olarak gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamaz.



HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bu sabah (dün) itibarıyla 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak. Ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün sayısal olarak çok kabarık füze depolarını imha edip yok etmiştik. Bunlar çıldırtıyor. Tabi bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misliyle değil katbekat fazlasıyla ödeyecekler.”



SULTAN ABDÜLHAMİT'İ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Yıldız Sarayı’ndaki ‘Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid’i Anlamak’ etkinliğinde Sultan Abdülhamit’in ‘Bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Bu topraklar kanla alınmıştır ve kanla verilir’ sözlerinden alıntı yaparak şunları söyledi: “Şu anda işte biz Afrin’de, biz bunun için varız. Öyle sıradan, bu iş rastgele bir olay değil. Milletimizin gönlünde böylesine müstesna bir makama sahip olan Sultan Abdülhamid’e artık yeminli düşmanlarının kalıplarından bakmaktan herkesin vazgeçmesi gerekir.”