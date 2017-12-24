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    Mısırlı turist bir anda yere yığıldı... Sebebi şoke etti

    Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA)
    24.12.2017 - 14:15 | Son Güncelleme:

    TAKSİM’de sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan ’yorgun merminin’ isabet etti. Yaralanan kadın turist hastaneye kaldırıldı.

    Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı.

    Fadii’nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için ’yorgun mermi’ olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Mısırlı turist bir anda yere yığıldı... Sebebi şoke etti

    Etiketler: Mısır , Taksim
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