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    Mısırlı damat düğününde testislerinden yaralandı

    BBC Türkçe
    10.11.2017 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Mısır'da düğününde eğlenen damat, kutlama için ateş açan bir konuğun havaya ateş edecekken yanlışlıkla onu vurması sonucu testislerinden yaralandı.

    Mısırlı damat düğününde testislerinden yaralandı

    28 yaşındaki Osman el Alseyid bekarlığının son anlarında vurulduğunda, dans ederek kutlama yapıyordu. Bir konuk havaya ateş açacakken yanlışlıkla damadı vurunca, düğün ahalisi soluğu hastanede aldı. Genç damat testisleri, kalçası ve ellerinden ağır yara aldı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ: 'YASAKLANSIN'

    Mısır polisi, olaydan sonra kaçan 26 yaşındaki bir adamı yakalayarak gözaltına aldı. Sosyal medya kullanıcıları da düğünde yaşananlara tepki gösterdi.

    Birçoğu halka açık kutlamalarda silahla ateş açma geleneğinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Bir kullanıcı "Mutluyken kendinizi böyle ifade ediyorsanız, kim bilir öfkeliyken ne yapıyorsunuzdur?" diye sordu.

    Stepfeed sitesinin haberine göre, geçen ay Mısır'daki bir başka düğünde kurşunlar bu defa bir konuğun kalçasına isabet etmişti. Konuk ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

    Mısırlı damat düğününde testislerinden yaralandı

    Etiketler: Silah
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