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    Mısırlı avukattan skandal sözler! 'Kot giyen kadına tecavüz vatani görevdir'

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Mısır’da bir avukat, yırtık kot giyen kadınlara cinsel tacizde bulunulması ve tecavüz edilmesinin ‘vatan görevi’ olduğunu söyledi. Açıklamayı kınayan Ulusal Kadın Konseyi, avukat hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

    Independent'ın haberine göre Seks işçiliği başlığındaki yasa tasarısının tartışıldığı bir televizyon programına katılan Mısırlı muhafazakâr avukat Nabih al-Wahsh, “Sırtının yarısı gözüken bir kızın sokaktan aşağı doğru yürüdüğünü görmekten mutlu oluyor musunuz? Bence bir kız böyle yürüdüğünde onu taciz etmek vatanseverlik görevidir, ona tecavüz etmek ise milli görevdir” dedi.

    Mısırlı avukattan skandal sözler Kot giyen kadına tecavüz vatani görevdir

    Ekim ayı başında Al-Assema televizyonunda yayınlanan programla ilgili olarak kanal hakkında şikâyette bulunulacağını açıklayan Ulusal Kadın Konseyi, kadına şiddeti içeren açıklamalarda bulunan kişilere platformlarında yer vermemeleri için de diğer yayıncılara çağrıda bulundu. Al-Wahsh hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, konseyden yapılan açıklamada, “Konseyimizin tüm üyeleri, tecavüz ve cinsel tacizi destekleyen bu açıklamayı kınamaktadır” ifadelerine yer verildi.

    Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Başkanı Maya Morsi de, avukatın açıklamalarının kadın haklarının korunması konusunda önemli maddeler içeren Mısır Anayasası’nı ihlal ettiğini söyledi.

    Etiketler: kadın hakları
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