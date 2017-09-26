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Mısır'dan Türk inşaat demiri ile ilgili flaş açıklama

REUTERS
26.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:52

Mısır; Türkiye, Çin ve Ukrayna'dan ithal inşaat demirinden alınan ek gümrük vergisinin süresini iki ay uzattı.

Mısır sanayi ve ticaret bakanlığı, Türkiye, Çin ve Ukrayna'dan ithal inşaat demirinden alınan ek gümrük vergisinin süresini iki ay uzatıldığını açıkladı.

Çin menşei ürün için yüzde 17, Türk menşei için için yüzde 10-19 ve Ukrayna menşei için yüzde 15-27 olarak belirlenen gümrük vergisi yerel imalatçıları korumak için Haziran'da devreye alınmıştı.

Gümrük vergisi Haziran'da devreye alındığında dört ay ömrü olacağı belirtilmişti. Bugünkü açıklama verginin 6 Aralık'a kadar geçerli olacağını gösterdi.

 

Etiketler: Mısır , Çin , İthal demir
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