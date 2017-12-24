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    Mısır'dan sürpriz Türkiye açıklaması

    KAHİRE (AA)
    24.12.2017 - 23:29 | Son Güncelleme:

    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, ülkesinin, içişlerine müdahale edilmemesi ilkesine bağlı kalarak Türkiye'yle arasındaki her türlü gerginliğin aşılması konusunda istekli olduğunu belirtti.

    Şükri, Mısır'ın yarı resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm"de yayımlanan açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesine ilişkin temennisini dile getirerek "Şüphesiz Türk ve Mısır halklarını birbirine bağlayan çok şey var. İki halk arasında güçlü ilişkiler, akrabalıklar ve ortak miras söz konusu. Dolayısıyla ilişkilerin normale dönmesini umuyoruz. Mısır buna her zaman açıktır." ifadelerini kullandı. 

    Kahire ile Ankara arasındaki ilişkilerin hala aynı olduğuna dikkati çeken Şükri, şunları kaydetti: 

    "Bizler, Mısır'ın içişlerine müdahale ve hakaret edilmemesi ilkesine bağlı kalarak Türkiye ile her türlü gerginliğin aşılması konusundaki isteğimizi sürekli teyit ediyoruz." 

    Şükri, halihazırda eski gerginliklerin olmadığını ve zaman zaman Türk yetkililerden de yakınlaşmaya ilişkin istekler duyduklarını belirterek Ankara-Kahire arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Türkiye'nin de bu prensipleri dikkate alması gerektiğini, bunun iki ülkenin de faydasına olacağını ifade etti. 

    Şükri, ülkesinin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri inşa ettiğine vurgu yaptı. 

    Mısır'da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyle devrilmesinin ardından iki ülke arasında siyasi kriz yaşanmıştı. 

    Etiketler: Samih Şükri
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