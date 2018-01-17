Mısır'dan 8 sivile idam cezası

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'nin kuzeyindeki Askeri Ceza Mahkemesi, "2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast düzenlemek suçlamasıyla" yargılanan 8 sivil (4'ü firari) hakkında idam kararı verdi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Mısır yasalarına göre, 60 gün içerisinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.

Başsavcılık 4 Ocak 2016'da 52 sanığı "silahlı bir örgüt kurmak, hakimlere, silahlı kuvvetler mensuplarına ve kurumlarına, polise, kamu kurumlarına saldırıda bulunmak, özel ve kamu mülklerini tahrip etmek, Nisan 2015'te Kahire'de Albay Tahun'a suikast düzenlemek" suçlamasıyla askeri yargıya sevk etmişti.

Mısır'da askeri ceza mahkemesi, 31 Aralık 2017'de söz konusu sanıklardan 8'inin dosyasını idamlarına ilişkin görüş alınması için müftülüğe göndermişti.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor.