Mısır’da terör

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, emniyet birimlerinin Hilvan’daki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı önlediği belirtildi. Kiliseyi korumakla görevli emniyet memurlarının ateş açan saldırganlara karşılık verdiği ifade edilen haberde, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan diğer saldırganın ise yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

SİNA’DA ÇATIŞMA

Öte yandan önceki gün Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’lı olduğu sanılan Kuzey Sina bölgesinde bir karakola saldırması sonucu birisi subay 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Rifai, İkinci Saha Ordusu’na bağlı güçlerin düzenlediği operasyonda 3 örgüt üyesini etkisiz hale getirerek, militanlara ait mühimmat ve silahları ele geçirdiklerini belirtti.