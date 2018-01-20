Mısır’da taşlar oynadı

ORTADOĞU’nun kilit ülkelerinden Mısır, 26-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri öncesinde önemli siyasi gelişmelere sahne oluyor. Terör örgütü DEAŞ’ın özellikle Sina Yarımadası’ndaki düzenlediği saldırılar ve buna karşı ordunun operasyonları sürerken, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi önceki gün 21 Aralık 2014’ten beri bu pozisyonda olan istihbarat şefi Halid Fevzi’yi görevden aldı. Sisi, onun yerine Özel Kalem Müdürü Abbas Kamel’i Genel İstihbarat Servisi’nin başına geçici olarak atarken, tasfiyenin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in dün başlayan ve Mısır’ı da kapsayan Ortadoğu turundan hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

‘ABD’YE ŞÜPHE İLE YAKLAŞTI’

NYT, tasfiye ile ilgili analizinde Mısır istihbarat kuruluşu Genel İstihbarat Servisi’nin bu ülkenin Washington yönetimi ile ilişkilerinde önemli bir kanal olduğuna dikkat çekti. Gazeteye konuşan Amerikan “Project on Middle East Democracy” adlı sivil toplum kuruluşundan Andrew Miller’a göre bazı Amerikalı yetkililer, Halid Fevzi ile çalışmakta zorlanmış. Fevzi özellikle yabancı yardım kuruluşlarına karşı sert ve şüpheci tutumu ile dikkat çekmiş. Miller, Fevzi ile ilgili olarak NYT’ye, “Değişken, komplocu ve ABD-karşıtı şüpheleri olan biriydi. 2011’deki ayaklanmanın iç sorunlardan ziyade dışarıdan bir komplonun sonucu olarak meydana geldiğine inanıyordu” dedi. NYT’ye göre yerine geçici olarak atanan Abbas Kamel daha ılımlı bir isim olarak tanınıyor.

SİSİ HAZIRLANIYOR

NYT gazetesi, son azlin geçen ekimde 16 polisin öldürülmesinden sonra Cumhurbaşkanı Sisi’nin Genelkurmay Başkanı Mahmud Hegazi’yi görevden almasını izlediğini de belirtirken, Sisi’nin yakında seçimler için adaylığını açıklamaya hazırlandığını yazdı.

BAŞ AJAN NİYE GİTTİ

New York Times, Cumhurbaşkanı Sisi’nin özellikle dış politikada önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, İstihbarat Başkanı Fevzi’nin bu alanda oynadığı role de ışık tuttu.

SU KRİZİ VE SUDAN: ABD ile ilişkilerde de rol oynayan Fevzi’nin ismi, Nil Nehri’ne yapılmakta olan büyük bir baraj inşasından ötürü Mısır ile Etiyopya arasında yaşanan anlaşmazlıkta da öne çıktı. Mısırlı uzmanlar, Etiyopya’nın barajının nehir suyundaki Mısır’ın payını azaltacağını savunuyor.

‘KUDÜS TAPELERİ’: Gazete, istihbarat şefinin tasfiyesinin New York Times’ın 7 Ocak’ta yayınladığı ABD hükümetinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının Mısır’daki yansımaları ile ilgili haberi sonrası Mısır’da başlatılan soruşturmaya denk geldiğini de yazdı. New York Times, Mısır hükümetinden kimliği belli olmayan bir kaynağın sağladığı tapeleri haber yapmıştı. Bu tapelerde bir Mısırlı istihbarat yetkilisi ülkedeki önde gelen televizyon sunucularını telefonla arayarak, “Kamuoyuna açık bir şekilde İsrail’i kınayacağız, ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil, izleyicilerinizi buna ikna edin. Ramallah’ın Kudüs’ten ne farkı var” dediği iddia edilmişti.

BİLGİ NOTU

Görevden alınan 61 yaşındaki Halid Fevzi, tümgeneral rütbesindeydi ve 1991’deki Körfez Savaşı’nda bölgede konuşlandırılmış Mısır birliklerinde görev yapmıştı.