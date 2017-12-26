Mısır'da 15 kişi idam edildi

İnfazların İskenderiye kentinde yer alan Burc el Arab ve Bahire'deki Natrun hapishanelerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

İdam edilen sanıkların Sina Yarımadası’nda eylemlerde bulundukları ve tekfirci hareketlere mensup oldukları aktarıldı. Mısır İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi iş başına geldikten sonra 8 kişi idam edilmişti.

Söz konusu infazlarla birlikte idam edilenlerin sayısı 23'e yükseldi. Mısır'da haklarında nihai hüküm bulunan yaklaşık 30 idam mahkumu dışında ilk derece mahkemelerinin verdiği idam cezalarının sayısı hakkında resmi veri bulunmuyor.