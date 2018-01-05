Mısır-Sudan hattında Sevakin gerilimi

Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi yandaşı medyanın Sudan’ı hedef alan yayınları üzerine Hartum yönetimi Kahire’de bulunan Büyükelçisi Abdülmahmud Abdülhalim’i durum değerlendirmesi için geri çağırdı. Sudan Dışişleri Bakanlığı’ndan geri çağırmayla ilgili bir sebep açıklanmazken diplomatik gerilimin Türkiye’ye Sevakin Adası’nın tahsis edilmesiyle alakalı olduğu konuşuluyor. Mısır medyasında Sevakin projesinin ardında Katar olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Katar genelkurmay başkanının da Hartum’da olduğuna işaret edilmişti.

SUDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasında Sudan’ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed İbrahim, yazılı açıklamasında, Türkiye ile yapılan Sevakin Adası’ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtmişti. Geçen hafta ise Mısır’ın Din İşleri Bakanı, bizzat Halayib’te cuma namazına katılıp televizyon buradan canlı yayın yapmıştı.