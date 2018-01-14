Mısır - Sudan geriliminde yeni perde mi: Sınırda hareketlilik

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) birlikleri Kassala eyaletine ulaştı.

Birlikler, Kassala Valisi Adem Cemma ile üst düzey devlet adamlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cemma, RSF birliklerinin, sınır bölgeleri, ekonomi ve toplumun korunması ile vilayet için destek anlamına geldiğini ifade ederek, "Kassala vilayeti, insan, mal ve silah kaçakçılığı gibi bazı sorunlarla karşı karşıya." dedi.

RSF komutanlarından Kurmay Albay Yasir el-Bathani, Kassala vilayetine valiliğin emrinde olmak üzere geldiklerini söyleyerek, "Verilen herhangi bir emir için hazırız." diye konuştu.

KONUŞLANDI

Eritre ve Sudan sınırı, Hartum basınında, "Eritre ve Mısır askerlerinin Sudan sınırında konuşlandığına" ilişkin iddiaların ardından gerginliğe şahit oluyor.

Sudan, Darfur bölgesinde orduya karşı savaşan isyancıların Mısır'a ait zırhlı araç ve ekipman kullandığını belirtirken, Kahire yönetimi ise hakkındaki suçlamaları reddederek komşu ülkelerin egemenliklerine saygı gösterdiğini savunmuştu.

Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, 2017 yılına ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca 31 Aralık'ta bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini ve 5 Ocak 2018 itibarıyla Eritre ile bütün geçişlerin kapatıldığını açıklamıştı.

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