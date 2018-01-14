Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya >Mısır - Sudan geriliminde yeni perde mi: Sınırda hareketlilik

    Mısır - Sudan geriliminde yeni perde mi: Sınırda hareketlilik

    AA
    14.01.2018 - 22:28 | Son Güncelleme:

    Sudan ordusunun, Eritre sınırında yer alan Kassala eyaletine gönderdiği takviye birliklerin bölgeye ulaştığı bildirildi.

    Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) birlikleri Kassala eyaletine ulaştı.

    Birlikler, Kassala Valisi Adem Cemma ile üst düzey devlet adamlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından karşılandı.

    Cemma, RSF birliklerinin, sınır bölgeleri, ekonomi ve toplumun korunması ile vilayet için destek anlamına geldiğini ifade ederek, "Kassala vilayeti, insan, mal ve silah kaçakçılığı gibi bazı sorunlarla karşı karşıya." dedi.

    RSF komutanlarından Kurmay Albay Yasir el-Bathani, Kassala vilayetine valiliğin emrinde olmak üzere geldiklerini söyleyerek, "Verilen herhangi bir emir için hazırız." diye konuştu.

    KONUŞLANDI

    Eritre ve Sudan sınırı, Hartum basınında, "Eritre ve Mısır askerlerinin Sudan sınırında konuşlandığına" ilişkin iddiaların ardından gerginliğe şahit oluyor.

    Sudan, Darfur bölgesinde orduya karşı savaşan isyancıların Mısır'a ait zırhlı araç ve ekipman kullandığını belirtirken, Kahire yönetimi ise hakkındaki suçlamaları reddederek komşu ülkelerin egemenliklerine saygı gösterdiğini savunmuştu.

    Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, 2017 yılına ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca 31 Aralık'ta bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini ve 5 Ocak 2018 itibarıyla Eritre ile bütün geçişlerin kapatıldığını açıklamıştı.

    Türkiyeye tahsis edilen ada Mısırı kızdırdı... Türk çılgınlığı dediler...Türkiye'ye tahsis edilen ada Mısır'ı kızdırdı... 'Türk çılgınlığı' dediler...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Eritre nerede
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri