Mısır severlerin mutlaka denemesi gereken 2 muhteşem tarif

YABAN MERSİNİ VE DOMATES SOSLU MISIR BÖREKLERİ
Malzemeler
Sos için
1/3 fincan ikiye bölünmüş yaban mersini, ince kıyılmış 1 büyük veya 2 küçük domates, 3 yemek kaşığı kızarmış çam fıstığı, 3 yemek kaşığı ezilmiş beyaz, 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı, 1/4 çorba kaşığı tuz
Mısır börekleri için
2/3 fincan un, 1 buçuk çay kaşığı tuzu, 3/4 çorba kaşığı kabartma tozu, 3/4 çorba kaşığı kırmızıbiber, 1/4 çorba kaşığı karabiber, 3 bardak mısır, 3/4 fincan rendelenmiş kaşar, 3 ince dilimlenmiş soğan artı garnitür için daha fazlası, 2 çırpılmış yumurta, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Hazırlanışı
Sosu yapmak için
Orta büyüklükte bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Kenara koyun.
Mısır böreklerini yapmak için
Büyük bir kapta un, tuz, kabartma tozu, kırmızıbiber ve karabiberi birlikte çırpın. Mısır, kaşar ve soğanları ilave edin iyice karıştırın. Yumurtaları ekleyin ve karıştırın. Her börek için nemli ellerinizle bir parça koparıp köfte gibi yuvarlayıp düzleştirin.
Büyük bir tava içinde 2 yemek kaşığı yağı ısıtın. Mısır yuvarlaklarını tava üzerine yerleştirin ve altın kahverengine dönene kadar yaklaşık 4 dakika pişirin. Dikkatlice çevirin ve altın kahverengi rengine kadar pişirmeye devam edin ve 4 dakika daha pişirin. Kâğıt havluyla kaplanmış bir tabağa aktarın.
Mısır böreklerini tabağa koyun ve domates sosunu üstüne dökün. Tarçınla süsleyip servis yapabilirsiniz.
MISIRLI MEKSİKA DİP TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, 3 bardak mısır, 1 küçük tohumlu ve ince kıyılmış kırmızıbiber, 2 ince kıyılmış sarımsak karanfil, 1/4 su bardağı hellim peyniri (bu peynirden bir parça da garnitür için ihtiyacınız olacak), 2 yemek kaşığı ekşi krema - 1 buçuk çay kaşığı Ancho biber tozu, 1/2 çay kaşığı kaşar tozu, 2 ila 3 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı doğranmış kişniş, Servis için; kereviz sapları, salatalık veya tortilla cipsi
Hazırlanışı
Büyük bir tava içinde tereyağını orta ateşte eritin ve 2 dakika kahverengileşene kadar pişirin. Mısır, biber ve sarımsak ilave edin ve ara sıra karıştırarak, 6-8 dakika kadar pişirin.
Isıyı düşük seviyeye indirin ve peynir, yoğurt, ekşi krema, ancho biber tozu ve tuzu karıştırın. Sadece yaklaşık 1 dakika daha ısınana kadar pişirin. Kişniş ve tuz ilave edin.
Servis kâsesine aktarın, hellim ve kişniş ile süsleyin ve içine daldırmak için yanına sebzeler ya da cips koyup, oda sıcaklığında servis edin.
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