Mısır piramitlerinde şaşırtan keşif!

Bilim insanları dünyanın 7 harikasından biri olan ve gizemi hala araştırılan Büyük Giza Piramidinde müthiş bir keşfe imza attı ve 30 metre uzunluğunda bir boşluk keşfetti.



İngilteredeki Bristol Üniversitesinde Mısırbilimci Aidan Dodson, Bu gizli odalarda bir hazine bulunma ihtimali sıfır dedi. Fakat uzmanlar bu boşluğun hala gizemini koruyan devasa piramitlerin nasıl yapıldığına dair yeni bilgiler vermesini umuyor.



Giza Piramidi M.Ö. 2509-2483 yılları arasında hükümdarlık yapan firavun Keops tarafından yaptırılmıştı. Kireçtaşı ve granit bloklardan inşa edilen 139 metre yüksekliğindeki yapı antik dünyadan günümüze kadar gelebilen en etkileyici yapılardan biri.