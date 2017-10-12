Mısır olağanüstü hal uygulamasını 3 ay uzattı

Kararnamede, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin silahlı kuvvetlere ve polise teröre karşı koyma, finansmanını engelleme, can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdiği kaydedildi.

Ülkede 6 aydan beri uygulanan olağanüstü halin uzatılması olarak kabul edilen bu kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde 9 Nisan'da düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.