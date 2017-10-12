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    Mısır olağanüstü hal uygulamasını 3 ay uzattı

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 16:11 | Son Güncelleme:

    Mısır Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, "Ülkedeki ciddi güvenlik durumu göz önüne alınarak yarın sabah saat 01:00'den itibaren ülke genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

    Kararnamede, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin silahlı kuvvetlere ve polise teröre karşı koyma, finansmanını engelleme, can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdiği kaydedildi.

    Ülkede 6 aydan beri uygulanan olağanüstü halin uzatılması olarak kabul edilen bu kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor.

    Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde 9 Nisan'da düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

    Olayın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

    Etiketler: Mısır , DEAŞ , OHAL
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