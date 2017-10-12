Mısır olağanüstü hal uygulamasını 3 ay uzattı

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Kararnamede, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin silahlı kuvvetlere ve polise teröre karşı koyma, finansmanını engelleme, can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdiği kaydedildi.
Ülkede 6 aydan beri uygulanan olağanüstü halin uzatılması olarak kabul edilen bu kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor.
Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde 9 Nisan'da düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.