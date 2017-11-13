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    Mısır Dışişleri Bakanı Ürdün’de

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 00:09 | Son Güncelleme:

    Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 6 Arap ülkesini (Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan) kapsayan 3 günlük turuna Ürdün’den başladı.

    Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

    Etiketler: Samih Şukri , gazetehaberleri
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