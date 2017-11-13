Mısır Dışişleri Bakanı Ürdün’de

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 6 Arap ülkesini (Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan) kapsayan 3 günlük turuna Ürdün’den başladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.