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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Mırra ritüeli

2 Aralık 2013

Geçtiğimiz günlerde kahve kültüründe özel bir yeri olan mırradan bahsetmiştik.

Bugün de mırranın ritüeliyle devam edelim istedim.
Mırra küçük kulpsuz fincanlarda ikram ediliyor. Mırra sunulurken yaşı büyük olandan başlanıyor.
İlginç bir gelenek olarak, mırra fincanının yere ya da sofraya hiç değmemesi gerekiyor. Mırrayı sunan kişi konukların en yaşlısına sunduğu mırranın bitmesini bekliyor. Fincanındaki az miktarda kahveyi bitiren konuğun fincanı, sunum yapana vermesi ve bir fincan daha mırra içmesi ise şart. İkinci mırradan sonra fincan bir bezle siliniyor ve aynı fincanla, yaş sırasına göre ikram devam ediyor. Böylece odadaki herkes ikişer fincan mırra içene kadar mırra fincanı ne yere, ne sofraya değiyor. Peki değerse ne oluyor?
Mırra geleneğinde fincanı yere değdiren kişinin fincanı altınla doldurmasından kahveyi servis edeni evlendirmesine kadar pek çok cezadan birini seçmesi gerekiyor.

Acılı balık salatası

Fileto edilmiş yani orta kemiği, kılçıkları çıkarılıp, temizlenmiş levrek balığını baş parmak şeklinde doğrayın. Balıkları küçük bir tencereye koyup üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Orta ısılı ateşte 8-10 dakika haşlayıp çıkardıktan sonra süzün. İsterseniz bu suyla patatesli pirinç çorbası yapabilirsiniz.
Sos için; sızma zeytinyağı, dövülmüş sarmısak, limon suyu, acı biber salçası ve pul biber ve tuzu derin bir kapta çırpın. Domatesleri soyup tavla zarı formunda doğrayın.
Haşlanmış balıkları hazırladığınız bu sosa aktarın ve ağzını kapatarak buzdolabında 2-3 saat bekletin. Sofraya getireceğiniz zaman içine domatesleri ilave edip bir servis tabağına alın. Üzerini ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun. İsterseniz siyah ya da yeşil zeytin de serpiştirebilirsiniz.

Malzeme listesi

400-500 gr fileto levrek balığı
2 adet orta boy domates
3-4 diş sarmısak
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı acı biber salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 demet maydanoz

6 kişilik
Hazırlama süresi 10 dakika
Pişirme süresi 12 dakika

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

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