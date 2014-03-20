Mipim 2014 Röportajları









Cannes’da Dev Buluşma

Gayrimenkul sektörünün uluslararası platformda kendini ve projelerini tanıttığı en önemli fuar olan MIPIM, Fransa’nın Cannes şehrinde kapılarını açtı. Türkiye fuara Brezilya ve Rusya ile birlikte “Onur Ülke” olarak katılıyor. 25’inci kez düzenlenen fuara 90 ülkeden 20 binden fazla kişi bekleniyor.

Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın en büyük ve en önemli gayrimenkul ve ticaret fuarı olan MIPIM bu yıl da uluslararası yatırımcılar, şehir planlamacıları, alışveriş merkezleri, mimarlar, konut sektörü, belediyeler, otel zincirlerini bir araya getiriyor. Türk ekonomisinin artan gücü ve Türk şirketlerinin büyüme hızının artışı nedeniyle Türkiye fuarda Rusya ve Brezilya ile birlikte Onur Ülke olarak yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den 28 markanın stant, 698 kişinin münferit olarak katıldığı fuarda bu yıl da sektörün önemli marka ve isimleri yer alacak. 90 ülkeden 20 binden fazla kişi bu fuarda buluşuyor.

11 Oturumda Türkiye

Gayrimenkul sektörünün projelerinin tüm dünyaya tanıtılması ve uluslararası arenada yer almak isteyen markaların önemli ortaklıklara imza atmasına olanak tanıması sebebiyle önemli bir platform olan MIPIM dünyadaki trendleri takip edebilmek, dünya pazarındaki oyuncuların tanınması ve network sağlanması adına da büyük fırsat yaratıyor. Fuarda Türkiye’den devlet adamları, gayrimenkul sektörünün önemli isimleri ve uzmanların konuşmalarıyla toplam 11 oturum düzenlenecek. ’’Uluslararası İstanbul Finans Merkezi ve Çevresi’’, ’’2014 ve sonrasında Türkiye’yi Neler Bekliyor’’, ’’Neden Türk Mimarlarla Çalışmalı’’ gibi başlıkların ele alınacağı oturumların yanı sıra Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı İlker Aycı da ’’Neden Türkiye’ye Yatırım Yapılmalı’’ başlıklı oturumuyla yabancı yatırımcılara seslenecek. Deloitte Türkiye de gayrimenkul sektörü raporunu ilk kez Mipim’de açıklayacak. Fuar bu sene de NEF’in sponsor olduğu açılış kokteyli ile başlayacak ve Türkiye’nin fuar alanında bir çok yerde tanıtımları yapılacak. Türkiye bu yıl Mipim’e katılan binlerce yönetim kurulu başkanının ziyaret ettiği Investor Club’a da sponsor oldu.

RAKAMLARLA MIPIM 2013

Katılımcı ülke sayısı: 90

Fuar alanının büyüklüğü: 19.000 m2

Fuara beklenen ziyaretçi sayısı: 20.000

Mipim’e gelen yatırımcı sayısı: 4.300

Fuara katılan firma sayısı: 2.000

Fuardaki uluslararası geliştirici sayısı: 1.350

Fuardaki CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlarının sayısı: 3.000

Fuarı takip eden basın mensubu sayısı: 460

BU YIL KİMLER MIPIM’DE?

-İstanbul Ticaret Odası

-Karaoğlu Peyzaj-DS Mimarlık

-Tema İstanbul

-Viatrans A.Ş.- Meydanbey ortak girişim

-IMS Proje Yönetimi ve Danışmanlık,

-Gaya Grup

-Evrenol Architecs (Mimarlar Workshop)

-Proplan Proje Yönetimi ve Danışmanlık

-Nef

-Odak Group

-Yorum inşaat

-Öncüoğlu+ACP Mimarlık

-Esas Gayrimenkul

-Tabanlıoğlu Mimarlık

-Bakyapı

-Amstar

-Ankara Ticaret Odası

-TİM Seramik Tanıtım Grubu

-Emlak Konut GYO

-CNR Holding

MIPIM 2014 TÜRKİYE OTURUMLARI

*11 Mart, 10.00-10.30

- REIDIN Oturumu/ 2014 ve Ötesi: Türkiye’yi neler bekliyor

Mete Varas, İş Geliştirme Başkan, Avrupa (Moderator)

Serdar Gucar, CEO, IMS

Raouf Ghali, Başkan PM Group, Hill International

Matt Pullen, Yatırım Direktorü, Zenium Technology

*11 Mart, 10.30-11.00

- REIDIN Oturumu/ Expo 2020: Dubai ve körfezi neler bekliyor.

Ahmet Kayhan, CEO, REIDIN (moderator)

Nicholas Maclean - CEO - CBRE MENA

Faris Mansour - Yatırım Direktorü - Mubadala

*11 Mart, 11.00-11.45

- Kentsel Dönüşüm Projelerine Bakış: Türkiye’nin farklı illerinde çalışmalar, gerçekleşmeler, hedefler

Erden Timur, Kurucu, Nef (moderator)

Faruk Göksu, Kurucu, Kentsel Strateji

*11 Mart, 12.00-12.45

- GSIP Oturumu/ Yabancı Yatırımcılara Kulak Verin: Türkiye’de gayrimenkul sektöründe başarılı yatırım fırsatları için yabancı yatırımcılar neler öneriyor.

Ersun Bayraktaroğlu, Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri PwC (moderator)

Jason Lucas, Başkan, Amstar Global Partners

*12 Mart, 13.00-13.15

- Deloitte Türkiye Gayrimenkul Sektör raporunu açıklıyor: Ekonomik gelişmelere ışığında gelecek 5 yılın gayrimenkul vizyonu

Özkan Yıldırım, Ortak, Deloitte Türkiye

*14.30-15.00

Blue Room Session 1

Neden Türkiye’ye Yatırım Yapmalısınız?

Ilker Aycı, Başkan, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı

*12 Mart, 15.00-16.00

Blue Room Session 2

- Uluslararası İstanbul Finans Merkezi ve Çevresi: Küresel Ölçekte bir Merkez için Önemli Adımlar

Peter Grant, Wall Street Journal (Moderator)

Avi Alkaş, Başkan, Alkaş Danışmanlık – Başkan JLL Türkiye

Uğur Özgüven, Kurucu Başkan, Y.Mimar, Özgüven Mimarlık

*13 Mart, 13.00-13.45

Geliştiriciler Gayrimenkul Sektörünü Yorumluyor…

Alp Çiçekdağı, Yönetici Ortak, Kent Development (Moderator)

Özcan Tahincioğlu, Başkan,Tahincioğlu Holding

Mehmet Even, Genel Müdür Yardımcısı, Zorlu Gayrimenkul

Kazım Köseoğlu, Yönetici Ortak, Esas Holding

*13 Mart, 14.00-14.45

- GYODER Oturumu/ Türkiye Gayrimenkul Sektörünün Dinamikleri: Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin yeri, marka şehir İstanbul ve geleceğe yönelik beklentiler

Özlem Gökçe, Başkan Yardımcısı, GYODER (moderator)

Haluk Sur, Başkan, Cushman&Wakefield Türkiye

Nate Shanok, Genel Müdür, Tishman Speyer

*13 Mart, 15.00-15.45

- ÇEDBİK Oturumu/ Daha Sürdürülebilir Binalar ve Kentler için Türkiye’nin Vizyonu:Tehditler, Fırsatlar, Eğilimler

Dr. Duygu Erten, Başkan, Çevre Dostu Binalar Derneği - CEO, Turkeco (moderator)

Alaeddin Babaoğlu, Kurucu Ortak& Başkan, Amplio Emlak Yatırım

Mesut Arslan, Genel Müdür, Tema İstanbul

*13 Mart, 17.00-18.00

- Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor: Neden Türk Mimarlarla Çalışmalı?

Cüneyt Özdemir, Gazeteci, CNN Türk, (Moderator)

Murat Tabanlıoğlu, Mimar, Ortak, Tabanlıoğlu Architects

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Gökhan Avcıoğlu, Mimar, Gökhan Avcıoğlu Architects

Enis Öncüoğlu, Mimar, Başkan, Öncüoğlu Mimarlık

Murat Kader, Mimar, Ortak, 2 Design

DUBAI’DE TANITTI ŞİMDİ FRANSA’DA

Vadistanbul, Dubai Cityscape Fuarı’nın ardından Fransa’da düzenlenen MIPIM Fuarı’nda da yer alarak bir kez daha uluslararası arenada boy gösteriyor.

Artaş Grubu, Aydınlı Grup ve Keleşoğlu İnşaat’ın ortaklığıyla hayata geçirilen Vadistanbul, 11 – 14 Mart tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek MIPIM Fuarı’nda yabancı yatırımcılarla buluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Tükiye’de görücüye çıkan Vadistanbul’un “Bulvar” etabı da MIPIM’de sergilenecek. Ofis, otel ve mağazaların yer aldığı alana uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok firmanın ve yatırımcının ilgi gösterdiği belirtiliyor.

2 Milyar TL’lik Yatırım

Vadistanbul, arsa hariç 2 milyar TL’lik dev bir yatırımla hayata geçiriliyor. 3 parselde, toplam 424 bin metrekarelik arsada geliştirilen Vadistanbul, 3 farklı etaptan meydana geliyor. Vadistanbul, “Bulvar” etabında 760 metrelik alışveriş caddesi, 70 bin metrekarelik alışveriş merkezi, toplam 9 blokta 180 bin metrekarelik ofisler, 5 yıldızlı lüks oteller, mağazalar, restoranlar ve kafeler yer alıyor.

Teras’ta Sona Yaklaşıldı

Projenin konutlardan oluşan ve erken teslimle temmuz ayında teslim edilecek ilk etabı olan Vadistanbul Teras’ta ise 507 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışlar devam ediyor. Her ihtiyaca yanıt verecek şekilde tasarlanan daireler; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dubleks seçeneklerinden oluşuyor. Kaba inşaatın tamamlandığı ilk etapta dairelerin yüzde 70’i sahiplerini buldu. Proje dahilinde Türkiye’nin ilk özel metrosu da Vadistanbul’un içinden geçecek ve şehrin metro ağına bağlanacak.

Ofislere Özel Fiyat

Vadistanbul Bulvar, TEM, Metro ve üçüncü köprü yolu bağlantısıyla, Atatürk Havalimanı’na ve üçüncü havalimanına yakınlığıyla her yöne ulaşım imkanı sunan bir yaşam merkezi olacak. Yüksek yatırım değeriyle dikkatleri üzerine çeken Vadistanbul’un kalbi konumundaki “Bulvar” etabı bünyesindeki ofisler, lansman dönemine özel olarak metrekaresi 3 bin 400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yurtdışından birçok yatırımcının talebini alan Vadistanbul Bulvar’ın satış ve pazarlamasını uluslararası alanda Jones Lang LaSalle (JLL) yürütüyor.

Yüzde 25 Kazandırdı

Vadistanbul’un 1.111 konuttan oluşan ilk etabının yüzde 25 prim yaptığı açıklandı. Projede teslimler tamamlandıktan sonra proje genelinde gün içinde 35 bin kişilik sirkülasyon oluşacak. Vadistanbul’un, 1. Etap Vadistanbul Teras Temmuz 2014 2. Etap Vadistanbul Bulvar Mayıs 2016’da teslim edilecek. Doğayla iç içe bir noktada projelendirilen Vadistanbul, İstanbul Boğazı’nın temiz sularını taşıyan ve projeyi boydan boya kat eden, Sadabad Deresi’yle de öne çıkıyor.

FIRSATLAR KONUŞULACAK

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, tüm uluslararası emlak sektörlerinden en etkili oyuncuları bir araya getirerek, dünya genelinde çok sayıda imar projesi ve sermaye kaynağına rakipsiz erişim imkanı sunan MIPIM’in, Türk gayrimenkul sektörü açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Türkiye’nin MIPIM 2014’de onur ülkeleri olmasından guru duyduklarını söyleyen Kuzu, “MIPIM’de Türkiye’nin yatırım fırsatları uluslararası yatırımcılara anlatılıyor. Türkiye firmaların önemli bir fırsat olan MIPIM’i çok iyi değerlendireceğimizden kuşkum yok. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları buluşturan, dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından biri olan bu arenada; uluslararası yatırımcılar açısından yatırım yapılabilir kentler sıralamasında başlarda yer alan İstanbul’un gelişim ve değişiminden bahsedilerek, yatırım fırsatları üzerinde görüşmeler yapılacak” dedi.

Türkiye’ye Yatırım Artıyor

Mütekabiliyet yasasıyla birlikte yabancıların Türkiye’den yaptıkları yatırımların kademeli olarak arttığını dile getiren Kuzu, “Bu artışı MIPIM gibi uluslararası arenaları iyi değerlendirerek desteklemek mümkün. Kuzu Grup olarak bu ara gündemimizde yaşamın başladığı Spradon Vadi projemiz var. Satışı devam eden az sayıda konutun kaldığı projemizde hemen teslim avantajı sayesinde güzel bir hareketlilik yaşanıyor. Bir yandan aileler evlerine yerleşiyor, bir yandan satışlar devam ediyor. Projemizde sağlık, huzur ve güven varken artık hayat da var” diye konuştu.

YILDA 3 MİLYON KİŞİYİ EĞLENDİRECEK

İstanbul Halkalı’da hayata geçen karma proje ‘Tema İstanbul’ bünyesindeki eğlence parkı ‘Tema World’ yılda 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak.

Halkalı Atakent’te 1.6 milyon metrekare arsa üzerinde hayata geçen Tema İstanbul projesinde konutun yanında ofis, alışveriş merkezi, otel, mağaza ve temalı eğlence parkı yer alacak. MESA, ARTAŞ, ÖZTAŞ, KANTUR-AKDAŞ Ortak Girişim Grubu tarafından hayata geçen projesindeki Tema World, 400 bin metrekarelik alana kurulacak. 400 milyon dolar yatırımla hayata geçecek park, yılda 3 milyon kişiyi eğlendirecek. Kurgulanmış hikâyeleri, birbirinden farklı ve renkli temaları ile her yaş grubuna hitap edecek Tema World 2016’da kapılarını açacak.

Geniş Sosyal Tesis

Türkiye’nin ilk master plana sahip projesinin konut bölgesi, yüzde 84’ü özel peyzaj ve yeşil alan olarak ayrılmış yaklaşık 334 bin metrekarelik bir alan üzerinde kuruluyor. 3-12 ve 18-30 katlar arasında değişen 61 blokta yer alan; 1+1’den 4+1’e kadar farklı tipte ve 68 metrekare ile 195 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki toplam 3 bin 614 konut yer alacak. 3 bin metrekare büyüklüğünde sosyal tesisin bulunduğu Tema İstanbul’da 5 açık ve 1 kapalı yüzme havuzu, fitness center, kapalı ve açık spor ve aktivite alanları, çok amaçlı spor sahası ve tenis kortları yer alıyor. 285 bin 500 metrekarelik yeşil alana sahip olan Tema İstanbul konutlarında, yaklaşık 7 bin araçlık kapalı ve 650 araçlık açık otopark bulunuyor.

4 Bin Kişi Çalışıyor

İstikrarlı konut satış grafiği ile de dikkat çeken Tema İstanbul’da ortalama her gün 7.5 daire sahibini buluyor. Yaklaşık 4 bin işçinin aktif olarak çalıştığı şantiyesinde ise günde ortalama 14 konutun kaba inşaatı belirtiliyor. Bugüne kadar yüzde 15 prim yaptığı açıklanan projenin, tamamlandığında yatırımcısına en az yüzde 40 kazandıracağı söyleniyor. Yüksek üretim hızı ile birlikte, Temmuz 2013’te lansmanı gerçekleştirilen Tema İstanbul’da konut teslimlerinin, taahhüt edilen Temmuz 2015’ten de önce, Haziran ayında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Rakamlarla Tema

*Tema İstanbul’un sadece konut bölgesinde kullanılan 50 bin ton demir ile 7 Eyfel Kulesi yapılabiliyor.

*Proje arazisi, Taksim Meydanı’nın yaklaşık 50 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

*Konut bölgesi 50 futbol sahası ya da 800 basketbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine inşa ediliyor.

*Gülhane Parkı’nın iki katı büyüklüğünde yeşil alan bulunuyor.

ONUR ÇADIRINA KURULACAK, İSTANBUL VE BURSA’YI ANLATACAK

Bak Yapı, Türkiye’nin onur konuğu ilan edildiği MIPIM Gayrimenkul Fuarında stand açarak yabancı yatırımcılara İstanbul ve Bursa’daki yatırım fırsatlarını sunacak.

İstanbul Esenyurt’ta İstanbul Prestij Park, Bursa’da ise Bursa Prestij Modern isimli gayrimenkul projelerini hayata geçiren Bak Yapı, Türkiye’nin onur konuğu ilan edildiği MIPIM Gayrimenkul Fuarı’na katılıyor. Fuardaki onur çadırında yabancı yatırımcılara İstanbul ve Bursa özelinde Türkiye’deki yatırım fırsatlarını sunmaya hazırlanan Bak Yapı tedirgin olan yabancı fonlara, Türkiye’de iyi seçilen projelere yapılan yatırımın hiçbir zaman kaybettirmediğini anlatacak.

Avrupa’ya Açılıyor

Geçen yılın sonundan itibaren Avrupa’ya açılma planlarını da hayata geçiren şirket, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin şirketleriyle başlattığı yatırım görüşmelerini Cannes’daki fuar sırasında da sürdürecek. Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Bakgör, hem Türkiye’nin hem de şirketlerinin potansiyeline ve gücüne inandıkları için bu fuara katıldıklarını belirtirken, “Türkiye, şirketi ve lokasyonu doğru seçtikleri sürece yabancı yatırımcı açısından hiçbir zaman gayrimenkulde kaybettiren bir alternatif olmadı. Biz yurtdışında Türkiye aleyhine oluşabilecek karamsar tabloya karşı, yatırım fırsatlarını ve Türkiye’nin gerçeklerini anlatarak mücadele edebileceğimize inanıyoruz. Biz gayrimenkul geliştiricileri açısından gün içimize kapanma değil, yurtdışı alanda da kendimizi gösterme, cesaret ve kararlılığımızı gösterme zamanıdır. Bu açıdan bu yılki Cannes Gayrimenkul Fuarı’na her zamankinden daha fazla önem veriyoruz” dedi.

Günde 11 Daire Sattı

Bak Yapı’nın dünyanın sayılı gayrimenkul fuarlarının başında gelen Cannes’daki MIPIM fuarı sırasında vitrine sunacağı projelerden biri de Bursa’da yer alan Prestij Modern. Yüzde 1 KDV oranı ile satılan projede günde ortalama 11 daire sahibini buldu. 54 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan projede Aralık ayından bu yana 700 konutun satışı gerçekleşti. Haziran 2016 yılında teslimi planlanan Bursa Prestij Modern projesi, Bursa’da hasılat modeliyle gerçekleştirilen ilk konut projesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda 53 işyerinin de bulunduğu projede, konutların büyüklükleri 150 ile 170 metrekare arasında, fiyatları 159 bin ile 269 bin TL arasında değişiyor. Bursa’da eski askeri havalimanının olduğu Yunuseli bölgesinde yükselecek olan 13 blokta 918 konuttan oluşan projede 5 bankanın garantörlüğünde kredi imkanı da sunuluyor.

Yüzde 15’ini Yabancılar Aldı

İstanbul Esenyurt bölgesinde Bak Yapı imzasıyla hayata geçen ‘İstanbul Prestij Park’ projesinde satışlar devam ediyor. Toplam 2 bin 392 konutluk projede bugüne kadar yaklaşık 2 bin konutun satışı gerçekleşti. Bu satışların yüzde 15’lik bölümü ise yabancı yatırımcılara yapıldı. Lansman sırasında 119 bin lira satış fiyatına sahip olan konutların şimdiki fiyatı 159 bin lirayı buldu. Yaklaşık 350 bin metrekare inşaat alanına sahip projede 26 blok yer alıyor. En küçük dairenin 90 metrekare büyüklüğünde olduğu projede 1 + 1 dairelerin satış fiyatı 159-169 bin TL arasında, 2 + 1 dairelerin fiyatı 199 bin TL, 3+1 dairelerin fiyatı ise 209-319 TL arasında bulunuyor. Projede alıcılara Akbank, İşbank, Garanti, Yapı Kredi Bankası, Şekerbank, Bank Asya ve Türkiye Finans kredi desteği sağlıyor. Yaşam başladığında ortalama yüzde 70-80 primin yapması beklenen projenin ilk etabı Aralık 2014 tarihinde teslim edilecek.

KIDSTOWN RIVA PROJESI 136 KONUTTAN OLUŞUYOR

Eyfel Yapı tarafından Beykoz Riva’da hayata geçirilen Kidstown Riva, çocuk temasıyla geliştiriliyor. Eyfel Yapı tarafından inşa edilen Kidstown Riva, çocuklu aileleri hedefliyor. Denizin, derenin ve temiz orman havasının bir arada bulunduğu Riva’da, 40 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Kidstown Riva, toplam 136 konuttan oluşuyor.

6+1 Bahçeli Daireler

Projenin doğa ile iç içe konumlanmış ve modern mimariye sahip villa evlerden oluştuğunu söyleyen yetkililer, şu bilgileri verdi: “Projede, 70 metrekare 2+1, 138 metrekare 4+1 bahçe, 94 metrekare 3+1 daire ve 200 metrekare 6+1 bahçe daireler yer alıyor. Aile-çocuk kasabası projenin 35 bin metrekare gibi geniş bir alanını ise yeşil alan oluşturuyor. Kidstown Riva, yoğun metropol hayatını yaşayan ailelerin ve çocuklarının, doğa ortamında bir arada yaşamalarını, keyifli zaman geçirmelerini, eğitimlerini pekiştirmelerini ve sosyalleşmesini sağlayan bir aile-çocuk kasabası olarak dikkat çekiyor” dedi.

Projede Neler Var

Kidstown Riva’nın çocuklar için eğlenceli bir yaşam sunduğunu belirten yetkililer, şu bilgileri verdi: “Projede kaydıraklı havuz, asma köprüler, ağaç evler, hobi bahçeleri, otel, kızılderili çadırları, korsan gemisi, kumlu oyun bahçeleri, mini golf, kış köşesi, kale, amfi tiyatro, zıplama ağları, minyatür çocuk köyü, deniz fenerli adacık gibi birçok aktivite alanları bulunurken, yetişkinler için ise açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness, sauna, buhar odası kafeterya ve mini market yer alıyor.”

Eğlenerek Öğrenecekler

Projede çocuklar için eğlenceli birçok eğitim programı bulunduğunu anlatan firma yetkilileri, “Çocuklara eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşatıyoruz. Proje kapsamındaki aktivitelerin tümü çocukların yaş ve becerilerine göre hazırlanıyor. Eğitim programları kapsamında 2-6 yaş gurubu için, yüzme, el işi becerileri, drama çalışmaları, müzik atölyesi, spor, İngilizce çalışmaları; 7 ve 14 yaş gurubu çocuklar için ise yüzme, İngilizce, çevre, yoga çalışmaları, fotoğrafçılık, sanat çalışmaları, fen oyunları, müzikli drama, perküsyon ve lezzet atölyesi gibi aktiviteler bulunuyor” dedi.

SANAT İÇİN 42 MASLAK

İstanbul’daki 42 Maslak projesini anlatan Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, “Bu projede sanatla bir arada yaşam alanları sunuyoruz. Burası sadece Maslak’ın merkezi değil, İstanbul’un kalbi de olacak” diye konuştu.

Bu yıl Bay İnşaat’ın 41’inci yılını kutladıklarını anlatan Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, “Bay İnşaat olarak bizi farklı kılan yaşama bakış açımız. Biz ‘çevre’ diyoruz; biz ‘sanat’ diyoruz, biz ‘yaşam stili’ diyoruz. Bunların bütünü bizim yaşam felsefemizi oluşturuyor. Baktığınız zaman 42 Maslak projesi olarak Türkiye’de sanat küratörü olan tek projeyiz. ‘Artful Living’ olarak adlandırdığımız; sanatla bir arada yaşam alanları sunuyoruz. 1-2 sene içerisinde bölgeyi yaşayan bir sanat bölgesi haline getirmek istiyoruz. 42 Maslak projemizde aynı zamanda yeme-içme mekanları, eğlence merkezi yaratarak projenin profiline uygun duruşuna sanat konseptiyle uyumlu alanlar yaratıyoruz. Burası sadece lokasyon olarak Maslak’ın merkezi değil, İstanbul’un kalbi de olacak. Yani katma değeri yüksek olan yaşam alanları 42 Maslak’ta bir arada oluşacak” dedi.

Yeşil Bina Sertifikası

Erol Özmandıracı, Bay İnşaat tarafından Maslak’ta inşaatı sürdürülen 42 Maslak projesinin Yatay Ofisleri’nin, yüksek çevreci performansları dolayısıyla LEED Platinum Yeşil Bina sertifikası aldığını belirterek, “Projelerinde enerji verimliliğine ve sürdürülebilir yaşamın geliştirilmesine önem veren Bay İnşaat, 42 Maslak projesinde de yeşil bina özelliğiyle enerji tasarrufu sağlıyor. Yeşil bina özelliği doğaya saygılı olmasının yanı sıra projenin işletme maliyetleri ve aylık giderlerinin de makul ölçülere çekilmesine imkan tanıyor. 2013 sonu itibariyle dünyada yaklaşık 20 bin adet LEED sertifikalı proje bulunuyor. Yani bu sertifikaya sadece sınırlı sayıda proje sahip. Bunlardan sadece 123 tanesi Shell and Core kategorisinde LEED Platinum sertifikasına sahipler. Tüm bunlar aslında sektörde Bay İnşaat’ın nasıl farklı bir konuma sahip olduğunun açık bir göstergesi.”

2014 Sonunda Teslim

Projenin detaylarını anlatan Erol Özmandıracı, şöyle konuştu: “42 Maslak projesinde 16 penthouse daire ve 472 adet rezidansımız bulunuyor. 300 metrekareden 10 bin metrekareye kadar alan seçenekleri ile Yatay Ofislerin yanı sıra, Multi-Office adı altında 76 metrekareden 188 metrekareye kadar değişen 91 Home-Office seçeneği bulunuyor. Bunun dışında projemizde 8 metre tavan yüksekliğinde havuzlu Penthouse’larımız, bir business otel projesi ve 500 kişi oturmalı bir gösteri merkezi olacak. 2014 yılı sonunda teslimatların önemli bir kısmını gerçekleştirilmiş olacak.”

Marka Değerine Katkı Yapacak

Erol Özmandıracı, gayrimenkul sektörü ile ilgili görüşlerini ise şöyle aktardı: “Gayrimenkul sektörü, Türkiye’nin bundan sonraki görüntüsüne ve marka değerine en fazla katkısı olacak sektör. Çünkü gördüğümüzü, yaşadığımızı bundan sonra inşa eden gayrimenkul sektörüdür. Ve son dönemlerdeki ekonomik istikrarsızlıklara rağmen, Türkiye’deki gayrimenkul dönüşümü ile bir 10 sene sonra göreceğiniz bu İstanbul olmayacak. Dünyada bu kadar hızlı değişen bir şehir olarak sadece Dubai örneği var. Dubai’ye 10 sene sonra tekrar gittiğinizde anormal değişiklikler olmayacaktır ama İstanbul öyle değil. Biz şirketimizin geleceğinin de; Türkiye’nin ve İstanbul’un göstereceği bu değişimle birlikte gelişeceğini öngörüyoruz. Bu noktada, küresel pazarda İstanbul markasının değerinin nasıl şekilleneceği büyük önem taşıyor. İnşaat sektörünün oyuncuları ve şu dönemde aldıkları kararlar, bu değere doğrudan etki etme özelliği taşıyor. Projelerin farklılaşabilmesi ve böylece İstanbul markasının rekabet gücüne değer katması gerekiyor. Bunun için de projelerin, yabancı yatırımcı için sadece bir yatırım aracı olarak değil, bir yaşam teklifi olarak yer edebilmesi gerekiyor.”

İstanbul’un Hala Kaliteli Ofis Eksikliği Var

İstanbul’daki ofislerle ilgili değerlendirmede bulunan Erol Özmandıracı, “Son yıllara kadar İstanbul’da ofis stokunda pek çok eksiklikler vardı. Biz de bu eksiği gördük ama bu eksiği farklı bir yaşam modeliyle sunmak istedik, yani hem ofis hem yaşam alanı bir arada olsun istedik. İstanbul’un halen çok büyük bir ofis eksikliği var. Yabancı firmaların Türkiye’ye etkisi çok artıyor ama dediğim gibi Türkiye’deki bürokratik engellerden ötürü bu mekanların bu binaların genel olarak bir ruhsat sorunu var. Yasal eksikliklerden kaynaklanan ciddi sorunlar var. Türkiye’de yabancılar mal almayı mülk almayı istiyorlar ama alamıyorlar. Otopark yok, güvenlik ortamı yok, yabancı firmaların güvenlik kriterleri var anlamıyorlar, giremiyorlar. Halbuki 42 Maslak projemiz bütün hukuki altyapıları tamamlanmış olduğu için yabancıların gerçekten ilgi gösterdiği bir proje” dedi.

ÇAMLICA’YA 115 KONUT

İstanbul’un en seçkin yaşam bölgesinde yer alan Çamlıca’da Mesa, 42 bin 500 metrekare büyüklüğündeki bir arazi üzerinde yükseliyor. Tarihi ve doğal atmosferi, panoramik İstanbul manzarası ile Çamlıca’da Mesa; Boğaziçi Köprüsü, Şile Yolu, Kadıköy ve Üsküdar’a birkaç kilometrelik mesafelerde yer alıyor. Projenin bölge dokusuna uyumlu yatay bir proje olduğunu anlatan Çamlıca’da Mesa yetkilileri şu bilgileri verdi:

115 Konut Bulunuyor

“5 adet müstakil villa ile 20 adet 2 ve 3 katlı konut bloklarından oluşuyor. Çamlıca’da Mesa’nın sınırlı sayıda bulunan villalar, 950 metrekare büyüklüğünde. Villalarda dikkat çeken geniş ve konforlu yaşam alanları, Çamlıca’da Mesa’da konutlara da taşındı; 2 ve 3’er katlı konut bloklarında yer alan 3+1 daireler 244.95 metrekare, 4+1 daireler 268,3 ile 277,4 metrekare olarak tasarlandı. Büyüklükleri 326,85 ile 328,4 metrekare olan 4+1 dubleks dairelerin de yer aldığı Çamlıca’da Mesa, toplam 115 konut bulunuyor. Bu çok özel projeye gösterilen büyük ilgi ve beklenti, yapım çalışmalarıyla birlikte başlayan lansman öncesi satışlara da yansıdı.”

Yüzde 80’i Yeşil Alan

Çamlıca’da Mesa projesinin sosyal alanları hakkında da bilgi veren yetkililer, şunları anlattı: “Arazinin yüzde 80’i, sosyal tesis ve yeşil alan olarak planlandı. 800 metrekarelik sosyal tesiste, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness center, aletli jimnastik, sauna ve çok amaçlı oyun odası gibi birçok unsur, Çamlıca’da Mesa sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Teknoloji, kalite ve güvenliğin en üst seviyede tutulduğu Çamlıca’da Mesa’da projesinde, araç trafiği de tamamen yer altında olacak. Araçlar, site girişinden yer altına alınarak, konutlara direkt ulaşım sağlanan Çamlıca’da Mesa’da, acil durumlar dışında yeryüzünde trafik olmayacak. Projede toplam 33 bin metrekarelik alan ise tamamen yeşil alana ayrıldı. Ekolojik yaklaşımlar ve zengin bitki örtüsü ile planlanan peyzajda, yürüme ve koşu parkurları, dinlenme, spor ve oyun alanları ile Çamlıca’da Mesa sakinlerinin yeşil alanı aktif olarak kullanımına olanak sağlanacak.”

Metrekare satış fiyatı 6700 dolardan başlıyor

Projenin fiyatlarını anlatan yetkililer, “6500 dolardan başlayan metrekare fiyatları ile satışa çıktı. Bu çok özel projede daire ve dubleks daireler; büyüklükleri, konumları ile bağlantılı olarak 1 milyon 610 bin dolar ile 2 milyon 260 bin dolar arasında değişen fiyatlara sahip. Çamlıca’da Mesa projesinde sadece 5 adet bulunan müstakil villalar ise; 7.5 milyon dolar fiyatla seçkin sahiplerini bekliyor. Çamlıca’da Mesa’da teslim tarihi ise Temmuz 2015 olarak planlandı” dedi.

İSTANBUL İLK 10’DA

PwC ve Urban Land Institute(ULI) işbirliği ile gerçekleştirilen ve gayrimenkul sektöründeki tahminleri içeren “Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2014” raporuna göre İstanbul Avrupa’da yatırım yapılacak ilk 10 şehir listesine girdi. Türkiye’de 2012 yılında alınan, yabancıların gayrimenkul edinmesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması kararı özellikle Rusya, Ortadoğu ve Asya’daki yatırımcıların dikkatini çekiyor. İstanbul, güçlü bir ekonomiyle desteklenen ve hızlı büyüyen bir pazara sahip olduğu için genellikle yatırımcıların favori şehirlerinden olmayı 2014 yılı için de sürdürüyor. İstanbul, birkaç sıra gerilemesine rağmen 7. sırada yer alarak yatırım için en iyi 10 şehir arasındaki yerini korudu.

Yabancı Payı Arttı

Türkiye’den mülk alan yabancıya 1 yıllık oturma izninin verildiği yıl oldu. Oturma izninin 3 aydan 1 yıla çıkarılması, yabancıya gayrimenkul satmak isteyenlerin elini güçlendirdi. 2012 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası öncesi satışların yüzde 2-4’ü yabancılaraydı. Artık yüzde 5-10 hatta bazı projelerde yüzde 20-30 mertebesine ulaştı. Sektör temsilcileri yabancılara satıştan kısa vadede yılda 5 milyar dolar, orta vadede ise yılda 10 milyar dolarlık gelir sağlanacak.

2014 Daha İyi Olacak

Gayrimenkul geliştiren şirket temsilcilerine göre 2014 yılında yabancıya satış artacak. 2012’den bu yana yabancı yatırımcıların mevcut projelerden alım yaptıklarını belirten temsilciler, “Yabancılara bugüne kadar Türk alıcıların beklentilerine göre üretilen konutları aldı. Ancak bundan sonra yabancıların yaşam tarzı ve beklentilerini dikkate alıp proje yapacağız. Böylece satışlar hızlanacak” diyor.

Emlak Yatırımları Bakımından En İyi 10 Avrupa Şehri

1 Münih

2 Dublin

3 Hamburg

4 Berlin

5 Londra

6 Zürih

7 İstanbul

8 Kopenhag

9 Stockholm

10 Frankfurt

YABANCIYA BİR AYDA 1207 EV SATILDI

Geçen yıl 1 milyonun üzerinde konut satışı yapan Türk inşaat sektörü 2014’e de iyi başladı. Yılın ilk ayında 87 bin 639 konut satıldı. Bir ayda yabancılar ise Türkiye’den 1207 daire satın aldı. Türkiye genelinde 2013 yılında 1 milyon 157 bin 190 konut satıldı. Bir yılın 365 gün 6 saat olduğu dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, 2013’te günde yaklaşık 3 bin 170, saatte 132 konut el değiştirdi. Böylece söz konusu dönemde dakikada satılan konut sayısı 2 oldu. Son 5 yılın satış rekorunu kıran inşaat sektörü 2014’e yüksek moralle başladı. 2014 Ocak ayında satılan konut sayısı 87 bin 639 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen ay, 2013’ün Ocak ayına göre yüzde 36 artışla bin 207’ye ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 464 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 243 konut satışı ile İstanbul, 119 konut satışı ile Sakarya, 75 konut satışı ile Muğla ve 70 konut satışı ile Aydın izledi.

Lider İl İstanbul

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 489 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 141 konut satışı ile Ankara, 5 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Söz konusu dönemde en az satış ise 3 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Konut satışının düşük olduğu diğer iller ise 18 konut satışı ile Ardahan ve 24 konut satış sayısı ile Bayburt oldu.

Kur Artışı Yaradı

2013’ün son aylarında başlayan kur artışı Türkiye’de mülk almayı planlayan yabancıları harekete geçirdi. Gayrimenkul geliştiren şirketler 2013’ün son ayındaki satışlarının yaklaşık yüzde 50’sini yabacı yatırımcılara yaptı. Markalı konut projelerindeki satışlarda yabancı satış oranı Ekim ayında yüzde 5.9, Kasım’da ise yüzde 7.8’di. Aralıkta ise rekor kırılarak yabancıya satış oranı yüzde 19.9’a yükseldi.

Fuarlar Satışları Arttırdı

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule, müteahhitlerin yurtdışında katıldıkları fuarlar ve anlaştıkları pazarlama firmalarını kullanarak satış hacimlerini arttırmayı başardıklarını dile getirdi. Maya, geçtiğimiz 2 yıllık dönemde İstanbul’daki markalı konut projelerinde yabancılara yapılan satışın yaklaşık yüzde 10 seviyesine geldiğini söyledi. Bireysel alıcıların güney bölgesindeki ikinci el konutlarla da ilgilendiğini belirten Maya, “Temiz hava, güzel iklim, ucuz ülke ve etkili doğa güzellikleri ile yabancıların bu anlamdaki güney bölgelerine etkisi devam ediyor. Markalı konut projeleri ve Mütekabiliyet yasası ile birlikte artık İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde projelerden daire alan bireysel yatırımcı sayısında da bir artıştan bahsedebiliriz” dedi. Üst gelir grubu yabancı bireysel yatırımcılar özellikle İstanbul merkezi ilçeleri ve deniz gören bölgeleri seçtiklerini belirten Maya, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Ataşehir ve Zeytinburnu ilçelerinin öne çıktığını dile getirdi. Maya, saha düşük rakamlarda bir yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar tercihlerini Bahçeşehir ve Ispartakule gibi alt merkezlerden yana kullandıklarını kaydetti. Bireyse yatırımcıların yanında kurumsal firmalarında Türk pazarına ilgi gösterdiğini belirten Maya, “Kurumsal yatırımcı tarafında ise yabancıları ikiye ayırmak mümkün. İlki bitmiş projeden belirli bir iskonto ile toplu bağımsız bölüm alıp belli bir zaman sonra bu bağımsız bölümleri hem iç piyasada hem de kendi ülkelerindeki bireysel yatırımcılara belli bir prim ile pazarlamak şeklindedir. Burada kurumsal yatırımcının toplu alım yaptığı için aldığı iskonto ve gayrimenkulün zaman içinde yaptığı prim nedeni ile iki yönlü bir kazancı oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu tarz toplu alımlar için kurumsal yatırımcının dikkat ettiği en önemli nokta, projenin prim yapma potansiyeli, marka gücü, projedeki konutların elden çıkarılma hızı ve arz- talep dengesi. Diğer kurumsal yatırımcı şeklini Türkiye’de proje geliştirmeye istekli yabancı gayrimenkul geliştirme firmaları olarak belirtmek mümkün” diye konuştu.

ALTYAPI ÖNE ÇIKIYOR

Artan şehirleşme oranı enerji, ulaşım, sağlık ve su başta olmak üzere altyapıya olan ihtiyacı artırıyor. İnşaat sektörü konut ve ofislerin yanında köprü, yol, havalimanı gibi projelerle büyüyor. Türkiye’de 2023 yılına kadar 200 milyar dolar tutarında ulaştırma yatırımı hedefleniyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 49’u şehirlerde yaşarken bu oranın 2050’de yüzde 67’ye çıkması bekleniyor. İnşaat ve mühendislik sektörüyle ilgili bilgiler sunan KPMG Türkiye’nin İnşaat sektörü lideri ve denetim bölümü şirket ortağı İsmail Önder Ünal’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de 1980’de yüzde 43,9 olan şehirli nüfus oranı, bugün yüzde 77,3’e yükseldi. 2011’de 7,2 milyar olan dünya nüfusunun, 2050 yılında 9,6 milyara ulaşacağı öngörülürken Türkiye nüfusunun 94 milyon olacağı tahmin ediliyor. Bu değişim, tüm dünyada enerji, ulaşım, sağlık ve su başta olmak üzere altyapıya olan ihtiyacı artırıyor. Buna, ülkelerin küresel rekabette avantaj sağlamak için yatırımcılar açısından hayati öneme sahip olan altyapıyı iyileştirme ve yenileme zorunluluğu da ilave edildiğinde inşaat sektörünün önünde parlak bir gelecek olduğu görülüyor.

400 Milyar Dolarlık Dönüşüm

Ünal, Türkiye’de yakın zamanda ihale süreçleri tamamlanmış ya da başlamış olan, çoğu mega proje niteliğindeki önemli altyapı projeleri de sektördeki bu genel eğilimi doğrular nitelikte olduğunu ifade etti. Enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere devam eden önemli projelerin sektörü canlı tutuğunu belirten Ünal, “Altyapı projelerinin yanında kentsel dönüşüm de etkili olacak. Kentsel dönüşümün 20 yıllık bir süreçte ekonomiye farklı kaynaklara göre 300-400 milyar dolar arasında etkisinin olacağı tahmin ediliyor. Halihazırda ihale edilmiş ve önümüzdeki yılların gündeminde olan başta nükleer enerji ve ülkemizdeki kömür rezervlerinin kullanımıyla çalışacak termik santrallerle hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve güneş gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının toplam tutarının, önümüzdeki 10 yıl içinde 120 milyar dolar olacağı düşünülüyor” dedi.

Başarı Hikayesine Dönüştü

KPMG Türkiye İnşaat Lideri ve Denetim bölümü ortağı İsmail Önder Ünal, Türkiye inşaat sektörünün etkilediği 200’den fazla alt sektörle ekonominin dinamizmini destekleyen en önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record’un (ENR), her yıl dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarını, uluslararası piyasalarda bir önceki yılda elde ettikleri gelire göre sıraladığını belirten Ünal, “Türk inşaat sektörü, yurtiçindeki önemli rolünü, ENR Top 250 Listesi’nde 2013 itibariyle yer alan 38 şirket ve 16.8 milyar dolar ciroyla bir başarı hikayesine dönüştürdü” dedi. Dünyada 2030’a kadar toplam 57 trilyon dolar altyapı yatırımı öngörülürken Avrupa’nın 2020’ye kadar olan altyapı ihtiyacının 2 trilyon Euro olacağı tahmin ediliyor. Öngörülen bu yatırımlardan önemli bölümü, ulaşım ve enerjiye yönelecek.

Türkiye’de Öne Çıkan Projeler

*3.Köprü

3. Boğaz Köprüsü, 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş, 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprünün bir başka ilki ise 322 metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü olması. 2013 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanması hedeflenen 3. Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Odayeri – Paşaköy kesiminde yer alacak. Köprü üzerindeki raylı sistem, Edirne’den İzmit’e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3. Havalimanı da birbirine bağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü, 4.5 milyar lira yatırımla ve “Yap, işlet, devret’ modeliyle gerçekleştirilecek.

*3. Havalimanı

3. havalimanı, İstanbul’da Karadeniz’in Avrupa yakasındaki Yeniköy ile Akpınar köyleri arasındaki alana yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli birbirinden bağımsız altı pistli olacak şekilde yapılacak. Tüm bölümleri açıldığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. İhaleyi 3 Mayıs 2013’de 22 milyar 152 milyon Euroluk cumhuriyet tarihindeki en yüksek teklifle Cengiz-Kolin-Limak-Kalyon-Mapa OGG (Ortak Girişim Grubu) kazandı. Havalimanının ilk etabının 42 ay içerisinde (2016 Ekim sonu) tamamlanması hedefleniyor.

*Marmaray

Marmaray, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren 76 kilometrelik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesi. Halkalı ile Gebze arasında çalışması planlanan hattın boğaz geçişini de içine alan, Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme arasındaki 14 kilometrelik bölümü 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açıldı. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2 ile 10 dakika arasında sefer yapacak trenlerle saatte 75 bin yolcu taşınması bekleniyor. Marmaray için yapılan yatırımın ise 5.5 milyar TL olduğu belirtiliyor.

*İzmit Körfez Geçiş Köprüsü

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirecek İzmit Körfez Geçiş Köprüsü ve otoyollarda çalışmalar devam ediyor. Otoyolun, mevcut yola göre mesafeyi 140 kilometre kısaltmasıyla yılda 870 milyon TL tasarruf sağlanacak. Yap - işlet - devret modeli ile Otoyol Aş. adı altında birleşen 6 firmanın oluşturduğu konsorsiyum tarafından yapımına devam edilen köprü 3 gidiş, 3 dönüş ve 1 yaya olmak üzere 7 şeritli olacak. 2015 içinde köprü tamamlanacak. Otoyol çalışmaları 7 yıl sürecek. Projenin tamamı 8-9 milyar dolara mal olacağı öngörülüyor.

*Avrasya Tüneli

İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasını karayoluyla bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi olarak da bilinen İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi, İstanbul Boğazı’nı deniz tabanının altından geçen 5.4 km uzunluğundaki iki katlı tünel ile birlikte toplam 14.6 km boyunca uzanan güzergahta, İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla Kazlıçeşme ile Göztepe arasında inşa edilecektir.

*İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde hayata geçen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi hem finans sektörünün kalbi olacak, günün 24 saati yaşayan bir merkez olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre bu projenin hedefi New York, Londra ve Dubai’de yer alan mevcut finans merkezlerinden daha büyük bir finans merkezi inşa etmek ve İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi haline getirmek. Yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare inşaat alanının 560 bin metrekaresi ofis, 90 bin metrekaresi alışveriş merkezleri, 70 bin metrekaresi otel, 60 bin metrekaresi rezidans ve 2 bin kişi kapasiteli bir kültür ve kongre merkezi olacak.

*Kentsel Dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 20 yıl boyunca 6. 5 milyon sağlıksız konutun yenilenmesi planlanıyor. 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında bugüne kadar 253 bin konutta dönüşüm başlatıldı. 2014 yılında 650 bin konut ve ticari birimin risk tespiti yapılıp, yıkılacak. Bakanlık kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılanların yeni ev sahibi olması için bu yıl 1 milyar liralık kredi desteği sağlanacak. Ayrıca riskli yapılardan taşınan hak sahibi ya da kiracılara, kira ve nakliye desteği de sağlanacak.