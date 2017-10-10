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    Minikler kahvaltıyla başarıyı yakalayacak

    AA
    10.10.2017 - 13:44 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı’nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi tarafından Türk Kızılayı ile iş birliğiyle anaokulu öğrencilerine yönelik "Kahvaltılı sabahlar okulda başarı sağlar" projesi hayata geçirildi.

    Projenin uygulamaya konulması dolayısıyla Kardelen Anaokulu'nda program düzenlendi.

    Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran çocuklara içinde süt, bal, tereyağı, yumurta, peynir, kayısı ve fındık bulunan paketleri dağıttı.     

    Kahvaltının ardından açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Aksoy, milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Proje kapsamında her sabah kent merkezindeki 25 anaokulunda 2 bin 150 öğrenciye sabah kahvaltısı dağıtılacağını belirten Aksoy, projenin maliyetinin 1,5 milyon lira olduğunu, tamamının belediye tarafından karşılandığını bildirdi.     

    Aksoy, şunları söyledi:    

    "Proje ile hem okul öncesi eğitime dahil olan çocuklarımızın okula daha sağlıklı başlamalarını sağlamak hem de okul öncesi eğitime katkı sunmayı ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı da okul öncesi eğitime önem veriyor. Sabah kahvaltılarımızı gıda kodeksine uygun olarak uzman diyetisyenler tarafından hazırladık. Çocuklarımızın tüm besin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanıyor. Proje haftada 5 gün bütün eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek."     

    "Destek olmaya devam edeceğiz"     

    Kamu kaynaklarını, milletin kaynaklarını yine milletin hizmetine sunduklarını vurgulayan Aksoy, "Bizler bu tür sosyal projelerle çocuklarımıza gerek ekonomik olarak dezavantajlı kesimlere ve gerekse eğitim öğretime destek olmaya devam edeceğiz. Kamunun kaynaklarını, halkın kaynaklarını hiçbir kuruşunu israf etmeden onlar için harcamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

          

     

     

     

     

    Etiketler: İçişleri Bakanlığı , kahvaltı , başarı
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