Minik Özge'den iyi haber

Babası Ali İhsan Yıldırım'ın, evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeye çalıştığı haberleriyle gündeme gelen Özge, Kepez Devlet Hastanesindeki rehabilitasyonunun ardından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in desteğiyle İstanbul'da takılan dizi bükülebilen protezle artık yaşıtları gibi hareket edebiliyor

Evinin penceresinin önündeki yavru kumruları eliyle besleyen, babasıyla gülüp oyunlar oynayan küçük Özge, bayram hediyesi olarak alınan akülü arabasını da tek başına kullanarak sokaklarda, parkta geziyor.

Baba Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının İstanbul'da takılan proteze alışma sürecinin hızlandığını söyledi.

Kızının daha sosyal bir çocuk haline geldiğini ifade eden Yıldırım, "Özge, şu anda daha mutlu. Artık daha fazla yürüyebiliyor. Önceki proteziyle 30 dakika, maksimum bir saat yürüyebiliyordu. Yeni proteziyle dinlene dinlene 2-3 saat kadar yürütebiliyoruz. Geçen gün Kaleiçi'ne gittik, orada bayağı bir yürüdük. Herhangi bir yarası olmadı." şeklinde konuştu.

"Özge, yeni ayağına kavuştu ve çifte bayram yaşıyor." diyen baba Yıldırım, en büyük hedeflerinin kızını yaşıtlarına yetiştirebilmek olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAMIŞTI

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, 8 günlükken kangren sol ayağı "protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmişti.

Baba Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, ancak savcılık yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.

Bu arada sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine baba Yıldırım, bir rehabilitasyon merkezine başvurmuş, fakat fizik tedavi ücretinin çok yüksek olması nedeniyle ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmaya karar vermişti.

Salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağlamış, kızının yürümesini bu şekilde sağlaması haberlere konu olmuştu. Konudan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da aileye destek telefonu gelmişti.