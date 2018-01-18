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    Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

    İHA
    18.01.2018 - 22:23 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde ilkokul öğrencilerinin Atatürk'ün büstü ıslanmasın diye şemsiye tutmaları görenlere duygusal anlar yaşattı.

    Yeşildere İlkokulu’nda çekilen ve sosyal medyada yer alan fotoğraf görenlere duygusal anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu Oğuzeli ilçesinde Yeşildere İlkokulu’nda okuyan 4 minik öğrenci, teneffüse çıkınca Atatürk büstünün ıslandığı gördü. Atatürk büstünü yağmurdan korumak isteyen minikler, kendi şemsiyelerini tutarak büstü yağmurdan korudu. Fotoğraflarının çekildiğinden de habersiz minikler, kendileri ıslanmalarına rağmen büstü yağmurdan korumaları görenleri duygulandırdı.

    YAĞMUR DİNİNCE GİTTİLER

    Şemsiyelerini, kendileri ıslanma pahasına Atatürk büstüne tutan öğrenciler, yağan yağmura rağmen okul bahçesinde beklemeye devam etti. Minikler, yağmur şiddetini artırınca, bu kez büstün altına sığındı. Öğrenciler yağmur dinince Atatürk büstünün altında çıkarak sınıflarına gitti.

    Miniklerin duygulandıran fotoğrafları paylaşıldığı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Duygulandıran fotoğraflar, yüzlerce sosyal medya kullanıcısının beğeni ve yorumlarını aldı.

    DAHA ÖNCE DE OLDU

    Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular
    29 Eylül 2017'de Edirne merkeze bağlı Tayakadın Köyü'nde bulunan Şehit Cem Havale İlkokulu öğrencileri 7 yaşındaki Damla İnceoğlu, aynı yaştaki Dilay Büyükpiliç ile 8 yaşındaki Öykü Cam, yağmur sırasında çıktıkları teneffüste okul bahçesindeki Atatürk büstünün ıslandığını görünce, şemsiye tutarak yağmurdan korumaya çalışmıştı. 

     

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    Etiketler: gaziantep
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