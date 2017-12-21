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    Minik Notalar’dan yayılan ezgiler

    Esra ÜLKAR
    21.12.2017 - 14:49 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nda görev yapan, müzik aşığı öğretmen Sezer Ortadağ öğrencilerine müzik sevgisini aşıladı ve onlara enstrüman çalmayı öğretti. “Bence öğretmenlik emek, fedakarlık isteyen bir meslektir” diyen Sezer öğretmen hikâyesini ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çektiği ‘Çizgi Ötesi Öğretmenlerimiz’ adlı bir belgeselde anlattı.

    Aşık Veysel’den ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ı ya da ‘Çanakkale Türküsü’nü ‘Minik Notalar’dan dinlediniz mi? Kocaeli’ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nda görev yapan, müzik aşığı öğretmen Sezer Ortadağ öğrencilerine müzik sevgisini aşıladı ve onlara enstrüman çalmayı öğretti. 34 yaşındaki öğretmen, öğrencilerinin hevesini görünce ‘Minik Notalar’ adlı bir grup kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sezer öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı ‘Çizgi Ötesi Öğretmenlerimiz’ adlı bir belgesel hazırladı. Belgeselde, “Bence öğretmenlik emek, fedakarlık isteyen bir meslektir” diyen Sezer öğretmen, çalışma prensibinin en başta eğlenceli bir çalışma ortamı oluşturmak olduğunu söylüyor. Bunun öğrencilerde kalıcı öğrenme sağladığını belirten Ortadağ, “Bunu sağladığınızda öğrenciler bir konuyu mecbur olduğu için değil de ilgi duyduğu için öğrenir. Bu da öğrencide kalıcılığı sağlar” diyor.

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    ‘BİR ÖĞRENCİMİN HAYALİYDİ’
    Ney, gitar, saz gibi farklı enstrümanları çalabilen Sezer öğretmen, “Sanatla uğraşmak beni ruhen olgunlaştırdı. Toplum içerisinde kendini rahat edebilen bir birey haline getirdi” diyor. Bir gün derste gitar çalarken bir öğrencisinin hayalini öğrenen Ortadağ, Minik Notalar’ın doğuşunu şöyle anlatıyor:
    “Dersin birinde gitar çalarken, öğrencilerimden biri ‘Öğretmenim gitar çalmak benim en büyük hayalim ama annem bunu öğrenmek için yeterli bütçemizin olmadığını söylüyor. Bu cümleyi duyunca kendimde çok büyük bir sorumluluk hissettim. Benim sıradan yaptığım bir eylem bir öğrencimin hayaliydi. Ve bu onun en büyük hayaliydi. Bu noktada bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Çocuklara ‘size de öğretmemi ister misiniz?’ dedim. Hep bir ağızdan ‘Evet öğretmenim, isteriz’ dediler. Minik Notalar böylece doğmuş oldu.”

    Minik Notalar’dan yayılan ezgiler
    Sezer öğretmen, öğrencilerinin enstrüman öğrenmesinin kişisel gelişimlerine ve arkadaşlık ilişkilerine katkı sağladığını söylüyor. Velilerin ve diğer öğrencilerin de ilgiyle izlediği Minik Notalar, kendi okullarında ve çeşitli etkinliklerde performanslarını sergilemeye devam ediyor.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , OKUL
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