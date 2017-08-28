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    Minik Nisanur'un feci ölümü!

    DHA
    28 Ağustos 2017 - 12:34Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 12:34

    KARS'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Karahan Köyü'nden 7 yaşındaki Nisanur Kesen, evlerinin önünde oyun oynarken çıkan şiddetli rüzgarda uçan çatının altında kalıp öldü. Nisanur Kesen'den geriye, 'Bayramınız kutlu olsun' sözünü kardeşine öğretirken çekilen görüntüleri kaldı. Nisanur'un babası Muzaffer Kesen, "Kızımı okula kaydettirmiştik. Ne okula gitmek ne de bayramı görmek nasip olmadı" dedi.

    Olay, Akyaka'ya bağlı Karahan Köyü'nde 2 hafta önce meydana geldi. Nisanur Kesen, evlerinin önünde tek başına oyun oynarken, ani bir fırtına çıktı. Endişelenen baba Muzaffer Kesen, pencereden dışarı bakarken kızını gördü. Babası dışarı çıkıncaya kadar, çatıdan uçan bir parça Nisanur'un üzerine düştü. Muzaffer Kesen, ağır yaralanan kızını kucağına alıp, komşularının otomobiliyle Akyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakledilen Nisanur Kesen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Muzaffer Kesen, köyünde toprağa verdiği kızı Nisanur’un bu yıl ilkokula başlayacağını hatırlattı. Büyük üzüntü içinde olduklarını kaydeden Muzaffer Kesen, "Koşarak gittim ama ben gidinceye kadar Nisanur yaralanmıştı. Kurtaramadım. İki çocuğum vardı, birini kaybettim. Kızımı okula kaydettirmiştik. Ne okula gitmek ne de bayramı görmek nasip olmadı. Oysa okumasını istiyordum. Geçen bayramda Nisanur gülücükler saçıyor ve küçük kardeşine 'Bayramınız kutlu olsun' sözünü öğretiyordu. O video hatıra kaldı. Bu bayram yavrum yok" diye konuştu.

    Etiketler: nisanur kesen , Fırtına , kars
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