Minik Nimo'ya Trump engeli

GÖÇ demek, çoğu zaman gidilecek bir hedef ve dönülecek bir evin olmaması demek. Hayaller ve hayal kırıklıkları ise bu yolda göçmenlerin tek sermayesi. ABD’de göçmenlere sınırlama getiren yeni düzenleme, bu kez Kenya’daki Dadaab mülteci kampında böbrek kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki Somalili bir kız çocuğunun, minik Nimo’nun hayatını karartabilir. Nimo’nun tek umudu olan ABD, eğer ulaşamazsa en büyük hayal kırıklığına dönüşebilir.



BEKLEYEN YÜZLERCE DOSYA

Amerikan Washington Post gazetesine göre doktorlar, Nimo’nun babası Timiro Hassan’a, tedavi edilirse kızlarının yaşayabileceğini aktarmış. Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri de Nimo’nun dosyasına ‘Acil’ notu düşmüş ve ABD’ye yerleştirilmesi gerektiğini bildirmiş. Zira BM, tedavi masraflarını karşılamıyor. BM bunu karşılasa bile kampta kemoterapi imkânı bulunmuyor ve kanser hastalarının ABD’ye gönderilmesi gerekiyor. Ancak Nimo’nun dosyası, acil kodlu yüzlerce dosyadan sadece biri... Nimo’nun doktorlarından Aden Hasan Abdi de, “Eğer ABD’ye gönderilmezse, Nimo ölecek” diyor. Onlarca yıldır sağlıklı bir şekilde işleyen sistem, ABD’nin göçmenlere sınırlama getiren yeni düzenlemesi nedeniyle tıkanmış durumda. ABD’nin yeni göç programı, 11 ülkenin vatandaşlarının ülkeye gelişlerini askıya alıyor. Ölüm tehlikesi olan ancak tedavi umudu bulunan hastalar dahi düzenleme kapsamında yer alıyor. Avukatlar, kamptaki birçok mültecinin başvuru sürecinde hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.



ABD: TEK TEK İNCELENECEK

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, ABD mültecileri kabul eden küresel lider konumundaydı. Ancak rakamlar, 2018’de bunun en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Somali gibi yüksek risk barındıran ülkelerden gelenleri, güvenlik prosedürleri incelemesi için durdurmanın gerekli olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, ABD’li yetkililer, istisnai durumların tek tek inceleneceğini belirtiyor. 250 bin kişinin yaşadığı mülteci kampının çalışanlarından biri ise ekim sonundan bu yana hiç onaylanan bir başvuru görmediğini söylüyor.



'BU BİR ÖLÜM CEZASIDIR'

Nimo, Kenya’da nüfusu durmadan artan bu kampta doğmuş ve ailesi 1992’de Somali’den iltica etmiş. ABD Dışişleri Bakanlığı ise ekimde duyurduğu kararında, ABD’ye yapılan göç başvurularına ve sığınma taleplerine sınırlama getirileceğini açıklamıştı. Mülteciler, “seyahat yasakları” kapsamında yer almazken, yine de birçok başvurunun Ocak’tan bu yana dondurulduğu belirtiliyor. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın bazı ülkelerin vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı öngören kararını onamıştı. Karara göre, Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarına yönelik seyahat yasakları yürürlüğe girmişti.