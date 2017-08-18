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    Minik Efe komşu kavgası kurbanı

    Burhan CEYHAN/DHA
    18 Ağustos 2017 - 22:02Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 22:02

    AYDIN Efeler’deki Orta Mahalle 221 Sokak’ta Efe Harman (10) arkadaşlarıyla sokakta oynarken komşuları Adnan G., iddiaya göre çocuklara kızarak küfretti.

    Akşam işten gelen Efe'nin babası Olcay Harman olayı öğrendi ve Adnan G.'nin evinin önüne gitti. Evinin balkonuna çıkan Adnan G. ile Olcay Harman arasında tartışma çıktı.

    Adnan G., içeriden pompalı tüfek alarak tekrar balkona çıktı, rastgele ateş açtı. Saçmalar, babasının yanındaki Efe Harman'ı karnından, Olcay Harman'ı sırtından ve Efe'nin amcası Turgay Harman'ı ise kolundan yaraladı. Ağır yaralı Efe Harman, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    Baba Olcay Harman'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Adnan G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Etiketler: Aydın , Cinayet , gazetehaberleri
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