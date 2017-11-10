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    Minibüste ölüm oyunu

    Deniz TOKAT (DHA)
    10.11.2017 - 17:55 | Son Güncelleme:

    Denizli'de minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla oyun oynarken görüntülendi. Kazaya davetiye çıkaran ve tepki toplayan sürücünün görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

    Merkezefendi'de yolcu taşıyan bir minibüsün şoförü, hareket halindeyken cep telefonu ile oyun oynadı. O anlar, yolcular tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Minibüsün ön koltuğunda oturduğu anlaşılan yolcu, çektiği görüntüyü Denizli Trafik ve Yaşam Grubu adlı sosyal medya hesabından, "Lütfen duyarlı olalım. Abimiz araba sürerken bir taraftan da telefondan oyun oynuyor. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı" notuyla paylaştı.

    Yolcunun çektiği görüntüde, minibüs şoförünün bir yandan araç kullandığı, diğer yandan ise telefonla oynadığı görüldü. Plakası alınmayan minibüsün şoförüne sosyal medyadan çok sayıda kişi tepki gösterdi.

     

     

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    Etiketler: ölüm oyunu
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