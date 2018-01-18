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    Minibüste 4 kişinin dövdüğü işitme engelli Agit Acun, Beşiktaş'ın stadını gezdi

    İHA
    18.01.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Adana'da bindiği minibüste 4 kişinin saldırısına uğrayan işitme engelli Agit Acun, Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nı gezdi. Mutluluğu gözlerinden okunan engelli gencin, önümüzdeki hafta Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Fikret Orman’ın davetiyle Beşiktaş-Kasımpaşa maçını statta izleyeceği öğrenildi.

    Adana'da bindiği bir minibüste 4 üniversite öğrencisi tarafından feci şekilde dövülen 20 yaşındaki işitme engelli Agit Acun, yaşadığı travmayı atlatması için yakınları tarafından İstanbul’a getirildi. İstanbul’da yakınlarıyla gezen engelli genç, bir kebapçıda ünlü sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. Sohbet sırasında saldırıya uğrayan gencin koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrenen Levent, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’a ulaşarak durumu iletti.

    Bunun üzerine Orman, Agit Acun'u ve akrabalarını gezmek üzere Beşiktaş Vodafone Park'a davet etti. Başkan Orman, ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçına davet ettiği engelli gence imzalı forma sözü verdi.

    Agit Acun Vodafone Park'ta

    Davet üzerine Beşiktaş stadına gelen Agit Acun, abisi İsmail Acun ve kuzeni Abdurrahim Demir birlikte stadı gezdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Agit Acun, daha sonra stadın dışındaki kartal heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Agit Acun’un hayalinin Beşiktaş stadını gezmek olduğunu aktaran kuzeni Abdurrahim Demir, “Haftaya inşallah Beşiktaş maçına gelecek” dedi.

    Kardeşinin söylediklerini tercüme eden İsmail Acun, “Stadı çok beğendi. Gerçekten koyu Beşiktaşlı. Çok mutlu oldu. Beşiktaş Çarşı grubuna da, Kasımpaşa maçı içinde herkese teşekkür ediyor” dedi.

    Minibüste 4 kişinin dövdüğü işitme engelli Agit Acun, Beşiktaşın stadını gezdi

     

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