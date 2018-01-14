“Minibüsçünün otobüs vergisi sorunu 2019’da bitecek”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nu ziyaretinde şoför esnafının içinde bulunduğu sorunları çözmek için samimi ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

TŞOF Apaydın, “Minibüslerden otobüs vergisi alınması işlemi 2018 yılında son kez uygulanacak. 2019’dan itibaren sorun çözülmüş olacak. Maliye Bakanımızla TESK’de ‘Belge Tanıtım Toplantısı’ öncesinde görüşüp sözünü aldık. En kısa sürede MTV Kanununda gerekli değişiklik yapılarak 2019’dan itibaren her araç sahibi, ruhsatında ne yazıyorsa onun vergisini ödeyecek” dedi.

1 ila 3 yaş arasındaki minibüslerin yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2018 yılında 888 TL iken bu araçların vergi uygulamasında otobüs kabul edilerek 2 bin 241 TL vergi ödemek zorunda kaldığını belirten Apaydın, “10 koltuğu olan araçlar otomobil sayılması gerekirken minibüs kabul ediliyor ve 4 bin 300 TL’ye varan tutarda MTV ödemesi gerekirken 888 TL vergi ödüyorlar. Bu araçları çoğunlukla taksi ruhsatı olmayan korsan taksiciler kullanırken vergi mükellefi olan ruhsatlı minibüsler de tersine cezalandırılarak otobüs vergisi ödüyor. Umuyoruz ki bu haksızlık 2019 yılından itibaren ortadan kaldırılacak” dedi.

“MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE ADALET SAĞLANACAK”

Kanunda yapılacak değişiklikle Motorlu Taşıtlar Vergisinde adaletin sağlanacağının altını çizen Apaydın, “Ruhsatında minibüs yazan aracın, sigortası minibüs olarak ödeniyor, vergi mükellefiyeti dahi minibüsçü olarak açılıyor. Ancak iş vergi ödemeye gelince otobüs vergisi ödeniyor. Bu çelişkiyi esnafımıza anlatmakta güçlük çekiyorduk. 2019 yılından itibaren bu haksız ve adil olmayan sistemin düzeltilecek olması esnafımızı mutlu etti. Gönül isterdi ki bu düzenleme 2018 yılından itibaren geçerli olsun” şeklinde konuştu.