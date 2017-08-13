Minibüs çalıp kız çocuğunu kaçırdılar

Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu’ndaki uygulama noktasında polisler, dün saat 05.00 sıralarında plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu. Aracın camının kırık olduğunu fark eden polis, araçta bulunan Enes Ö., Erdem Ç. ve 16 yaşındaki Z.K.’yı indirip detaylı inceleme yaptı. Düz kontak yapılarak çalıştırıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan sorguda aracın aynı gece Gaziantep’ten çalındığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Enes Ö., sorgusunda evlenmek istediği kıç çocuğu Z.K.’yı kaçırmak için aracı çaldığını, arkadaşı Erdem Ç.’nin de kendisine yardım ettiğini söyledi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Enes Ö. ile Erdem Ç. tutuklandı, Z.K. serbest bırakıldı. Minibüs ise Gaziantep’ten gelen adı açıklanmayan sahibine teslim edildi.