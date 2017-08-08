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    Minibüs 100 metreden dereye uçtu! 18 yaralı

    Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), (DHA)
    08 Ağustos 2017 - 17:05Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 17:38

    Ordu’nun Ulubey İlçesi’nde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan Mehmet Ziyan Çinik yönetimindeki minibüsün yaklaşık 100 metre yüksekten dereye yuvarlanması sonucu 8’i ağır, 18 kişi yaralandı.

    Kaza, bugün Ordu’nun Ulubey İlçesi’ne bağlı Yeni Sayaca Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Mehmet Ziyan Çinik’in kullandığı 02 HZ 607 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÿiçindeki fındık işçileriyle birlikte yaklaşık 100 metre yüksekten dereye yuvarlandı. Kazada 8’i ağır 18 işçi yaralandı.



    Minibüs 100 metreden dereye uçtu 18 yaralı

    AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, 112 sağlık ekipleri ve vatandaşların çabaları ile yaralılar dereden yola çıkarılarak, ambulanslarla Ulubey ve Altınordu ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan fındık hasadı için geldiği öğrenildi.

    Minibüs 100 metreden dereye uçtu 18 yaralı

    Ordu Valisi Seddar Yavuz, meydana gelen trafik kazasının tek taraflı olduğunu, sürücülerin trafik kurallarına uyarak daha dikkatli araç kullanmaları gerektiğini belirterek, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Minibüs 100 metreden dereye uçtu 18 yaralı

    Etiketler: Ordu , Trafik kazası , Minibüs , yaralı
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