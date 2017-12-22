'Mini etekliydi tahrik oldum'

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Çıtaksevi, suçunu kabul ederek, “Mini etekli görünce tahrik oldum, anlık bir olay, kendimi kaybettim, çok pişmanım” dedi.



SUÇUNU KABUL ETTİ

Üniversite öğrencisinin “Tacizcimi arıyorum” diyerek taciz anıyla ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde “özel ekip” kurulmuştu. Yakalanan tacizci Çıtaksevi, emniyetteki ifadesinde, “Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirterek” suçunu itiraf etti.



‘ANLIK BİR OLAYDI’

Çıtaksevi, ifadesinde, tacizde bulunduğu kişiyi otobüste indikten sonra takip ettiğini belirterek, “Mini etekli görünce tahrik oldum, kendimi kaybettim. Kendime gelince yaptığımın ne kadar yanlış olduğunu anladım. Anlık bir olaydı. Çok pişmanım, yaptığımdan utanıyorum” dediği öğrenildi.



Çıtaksevi’nin polisteki sorgusu sırasında “Ne yaptım ben, rezil oldum” diyerek ağladığı bildirildi. Aşçı olduğu ve yakın zamanda işten ayrıldığı belirlenen Çıtaksevi tutuklandı.



