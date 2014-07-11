Mimari Mirasımız Canlanıyor!

Geleneksel Türk Mimarisi kent dokusu her bölgede farklılık gösterir. Bu farklılıklar bölgenin iklim özellikleri, insanların yaşam koşulları, gelir kaynakları, kültür ve yaşam tarzlarıyla doğrudan ilişkilidir. Uzun yılların deneyimleriyle meydana gelen geleneksel mimari, çevreye zarar vermeden konfor koşullarını sağlamıştır.



Gelişmekte olan Türkiye’de hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçler sonucu ortaya çıkan yoğun konut talepleri plansız yapılaşmanın kaynağını oluşturmuş, hızlı yapılaşma, gelişen yapım teknolojileri ve değişen yaşam koşulları nedeniyle geleneksel mimariden uzaklaşılmış, bu durum ise kimliksiz yapıların oluşmasına neden olmuştur.



Bu kapsamda yarışmanın amacı, kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde olarak günümüz koşullarına uygun yeni yapılaşmanın geleneksel mimariden ilham alarak oluşmasını teşvik etmektir.



Ulusal Mimari Proje Yarışması

Günümüz teknolojisi gelenekten ilham alınarak geleceğe taşınıyor!

TOKİ ve Emlak Konut’un düzenlediği mimari proje yarışması; her bölgenin kendi yerel özellikleri ve iklimine göre 7 farklı bölgenin tasarımlarını içeriyor.Üstelik para ödülünün yanı sıra kazanan eserler kendi bölgelerinde hayata geçirilebilecektir.



Ödüller:

1.Ödül 150.000 TL

2.Ödül 100.000 TL

3.Ödül 50.000 TL



Mansiyonlar:

1. Mansiyon25.000 TL

2. Mansiyon25.000 TL

3. Mansiyon25.000 TL



* Yarışmaya Mimarlık 4. Sınıf öğrencileri katılabilecek olup, öğrenciler ayrı bir kategoride değerlendirilip, ödüllendirilecektir.



Son Teslim Tarihi: 15 Ekim 2014

Proje Teslim Adresi: Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307

Halkalı – Küçükçekmece / İstanbul



Şartname ve detaylı bilgi için: www.7iklim7bolge.com





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