Mimari Mirasımız Canlanıyor!

Geleneksel Tu¨rk Mimarisi kent dokusu her bo¨lgede farklılık go¨sterir.Bu farklılıklar bo¨lgenin iklim o¨zellikleri, insanların yas¸am kos¸ulları, gelir kaynakları, ku¨ltu¨r ve yas¸am tarzlarıyla dogˆrudan ilis¸kilidir.Uzun yılların deneyimleriyle meydana gelen geleneksel mimari, c¸evreye zarar vermeden konfor kos¸ullarını sagˆlamıs¸tır.



Gelis¸mekte olan Tu¨rkiye’de hızlı nu¨fus artıs¸ı ve ko¨yden kente go¨c¸ler sonucu ortaya c¸ıkan yogˆun konut talepleri plansız yapılas¸manın kaynagˆını olus¸turmus¸, hızlı yapılas¸ma, gelis¸en yapım teknolojileri ve degˆis¸en yas¸am kos¸ulları nedeniyle geleneksel mimariden uzaklas¸ılmıs¸, bu durum ise kimliksiz yapıların olus¸masına neden olmus¸tur.



Bu kapsamda yarıs¸manın amacı, kent kimligˆinin varlıgˆının ve devamının bilincinde olarak gu¨nu¨mu¨z kos¸ullarına uygun yeni yapılas¸manın geleneksel mimariden ilham alarak olus¸masını tes¸vik etmektir.



Ulusal Mimari Proje Yarışması

Günümüz teknolojisi gelenekten ilham alınarak geleceğe taşınıyor!

TOKİ ve Emlak Konut’un düzenlediği mimari proje yarışması; her bölgenin kendi yerel özellikleri ve iklimine göre 7 farklı bölgenin tasarımlarını içeriyor.Üstelik para ödülünün yanı sıra kazanan eserler kendi bölgelerinde hayata geçirilebilecektir.





Ödüller:

1.Ödül 150.000 TL

2.Ödül 100.000 TL

3.Ödül 50.000 TL



Mansiyonlar:

1. Mansiyon25.000 TL

2. Mansiyon25.000 TL

3. Mansiyon25.000 TL



* Yarışmaya Mimarlık 4. Sınıf öğrencileri katılabilecek olup, öğrenciler ayrı bir kategoride değerlendirilip, ödüllendirilecektir.



Son Teslim Tarihi: 15 Ekim 2014

Proje Teslim Adresi:Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307

Halkalı – Küçükçekmece / İstanbul



Şartname ve detaylı bilgi için: www.7iklim7bolge.com



