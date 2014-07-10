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Mimari Mirasımız Canlanıyor!

10.07.2014 - 17:46 | Son Güncelleme:

Gec¸mis¸in bellegˆi ve kimligˆini dikkate alarak kentleri algılamak, kentlerin gelecegˆini dogˆru kurgulamanın vazgec¸ilmez kos¸uludur.

Geleneksel Tu¨rk Mimarisi kent dokusu her bo¨lgede farklılık go¨sterir.Bu farklılıklar bo¨lgenin iklim o¨zellikleri, insanların yas¸am kos¸ulları, gelir kaynakları, ku¨ltu¨r ve yas¸am tarzlarıyla dogˆrudan ilis¸kilidir.Uzun yılların deneyimleriyle meydana gelen geleneksel mimari, c¸evreye zarar vermeden konfor kos¸ullarını sagˆlamıs¸tır.

Gelis¸mekte olan Tu¨rkiye’de hızlı nu¨fus artıs¸ı ve ko¨yden kente go¨c¸ler sonucu ortaya c¸ıkan yogˆun konut talepleri plansız yapılas¸manın kaynagˆını olus¸turmus¸, hızlı yapılas¸ma, gelis¸en yapım teknolojileri ve degˆis¸en yas¸am kos¸ulları nedeniyle geleneksel mimariden uzaklas¸ılmıs¸, bu durum ise kimliksiz yapıların olus¸masına neden olmus¸tur.

Bu kapsamda yarıs¸manın amacı, kent kimligˆinin varlıgˆının ve devamının bilincinde olarak gu¨nu¨mu¨z kos¸ullarına uygun yeni yapılas¸manın geleneksel mimariden ilham alarak olus¸masını tes¸vik etmektir.

Ulusal Mimari Proje Yarışması
Günümüz teknolojisi gelenekten ilham alınarak geleceğe taşınıyor!
TOKİ ve Emlak Konut’un düzenlediği mimari proje yarışması; her bölgenin kendi yerel özellikleri ve iklimine göre 7 farklı bölgenin tasarımlarını içeriyor.Üstelik para ödülünün yanı sıra kazanan eserler kendi bölgelerinde hayata geçirilebilecektir.


Ödüller:
1.Ödül 150.000 TL
2.Ödül 100.000 TL
3.Ödül 50.000 TL

Mansiyonlar:
1. Mansiyon25.000 TL
2. Mansiyon25.000 TL
3. Mansiyon25.000 TL

* Yarışmaya Mimarlık 4. Sınıf öğrencileri katılabilecek olup, öğrenciler ayrı bir kategoride değerlendirilip, ödüllendirilecektir.

Son Teslim Tarihi: 15 Ekim 2014
Proje Teslim Adresi:Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307
Halkalı – Küçükçekmece / İstanbul

Şartname ve detaylı bilgi için: www.7iklim7bolge.com

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