Mimar Sinan'ın eserinde kermes çadırı kurdular

Şah Huban Hatun’un türbesi, karşısındaki Şah Huban Hatun Sıbyan Mektebi ile birlikte dikdörtgen bir avlunun içerisinde yer alıyor.

Sinan eserlerinin listesini veren tezkirelerde, mektebin adı zikredilmiyor. Günümüzde yol seviyesinin altında kalan türbe yakın zamanda restore edildi. Kesme taştan dikdörtgen planlı yapı bütünüyle Mimar Sinan’ın izlerini taşımaktadır.

Şah Huban Hatun Türbesi ve Mektep İlim ve Kültür Araştırmaları Vakfı'na tahsis edilmiş olup erkek öğrenci yurdu olarak kullanılıyor.

18 -22 Ekim tarihleri arasında vakıf giyim kermesini türbenin bahçesinde yapmaya kalkınca mimari eser çadırlardan görünmez duruma geldi. Türbe bahçesi çadırlarla kaplandı. Kermes hazırlıklarından kaynaklı çöpler de tarihi yapının etrafında kötü görüntüye neden oldu. Uzmanlar kermes gibi bir organizasyonun tarihi yapının arasına sıkıştırılmaması gerektiğini, belediyelerin kermes için salon tahsis etmesi gerektiğini belirtiyor.