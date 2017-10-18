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    Mimar Sinan'ın eserinde kermes çadırı kurdular

    ÖMER ERBİL/İSTANBUL
    18.10.2017 - 11:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te Mimar Sinan eseri 450 yıllık tarihi Şahhuban Hatun türbesini çadır kente çevirdiler. 3. Murad’ın eşi olan Şah Huban Hatun tarafından 1575 -1580 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırıldı. Arkasında mektep olarak inşa edilen yapı ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı erkek öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Yurt öğrencileri için türbenin bahçesinde çadır kurup giyim kermesi düzenledi.

    Şah Huban Hatun’un türbesi, karşısındaki Şah Huban Hatun Sıbyan Mektebi ile birlikte dikdörtgen bir avlunun içerisinde yer alıyor.

    Mimar Sinanın eserinde kermes çadırı kurdularSinan eserlerinin listesini veren tezkirelerde, mektebin adı zikredilmiyor. Günümüzde yol seviyesinin altında kalan türbe yakın zamanda restore edildi. Kesme taştan dikdörtgen planlı yapı bütünüyle Mimar Sinan’ın izlerini taşımaktadır.

    Şah Huban Hatun Türbesi ve Mektep İlim ve Kültür Araştırmaları Vakfı'na tahsis edilmiş olup erkek öğrenci yurdu olarak kullanılıyor.

    Mimar Sinanın eserinde kermes çadırı kurdular

    18 -22 Ekim tarihleri arasında vakıf giyim kermesini türbenin bahçesinde yapmaya kalkınca mimari eser çadırlardan görünmez duruma geldi. Türbe bahçesi çadırlarla kaplandı. Kermes hazırlıklarından kaynaklı çöpler de tarihi yapının etrafında kötü görüntüye neden oldu. Uzmanlar kermes gibi bir organizasyonun tarihi yapının arasına sıkıştırılmaması gerektiğini, belediyelerin kermes için salon tahsis etmesi gerektiğini belirtiyor.

    Etiketler: çadır , Şahhuban Hatun türbesi
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