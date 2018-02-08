Mimar Sinan'ı tüm dünya izleyecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği GENÇDES programı tarafından desteklenen belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, Genel Koordinatörlüğünü Bülent Günal, Proje Sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstlendi. Dökü-drama yöntemiyle çekilen 60 dakikalık belgeselde Mimar Sinan’ın çocukluğu, gençliği ve yaşlılık dönemi üç farklı oyuncu tarafından canlandırıldı. Çekimleri Ağırnas, İstanbul ve Edirne’de gerçekleşen belgeselde Mimar Sinan’ın hayatının bilinmeyen yönleri ve eserleri anlatılıyor. Belgeselin omurgasını ise Mimar Sinan’ın biyografisi olarak kabul edilen ve nakkaş-şair Mustafa Sai Çelebi tarafından kaleme alınan Tezkiretü’l Bünyan adlı eser oluşturdu.
Osmanlı coğrafyasına taştan imzasını atan Mimar Sinan’ın hayatının ve eserlerinin anlatıldığı belgesel uluslararası festivallerde de gösterilecek. ‘’Sadece Türk değil dünya mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdıran bir dâhinin hayatını anlatmaya çalıştık’’ diyen yönetmen Mesut Gengeç, ‘’Yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünü olan Mimarların Piri Sinan belgeselinde pek çok soruya da cevap arıyoruz. Mimar Sinan’ın etnik kökeni neydi, eserlerinde Erciyes’in nasıl bir etkisi vardı, Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan 4911 numaralı el yazması Tezkiterü’l Bünyan’ın sayfa kenarlarına not düşen Mimar Sinan mıydı, Ayasofya’yı geçmek için neler yaptı, kendinden sonra gelecek nesillerden tek isteği neydi?.. Bu sorulara ve dahasına belgeselimizde yanıt bulmaya çalıştık’’ dedi.
SAHNELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Dökü-drama yöntemiyle çekilen ve 60 dakika süren belgeselde dönemin ruhuna uygun dekor ve kostümler kullanıldı. Belgeselde büyük dâhinin hayatını ve eserlerini Mimar Sinan Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suphi Saatçi, Sanat Tarihçisi Selçuk Mülayim, mimar Sinan Genim, Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Afife Batur ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demet Binan anlattı. Mimar Sinan’ın çocukluk dönemini Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini ise oyuncu Erkan Çelik canlandırdı. Ünlü oyuncu Kamil Coşkun Çetinalp ise belgeselde hem Mimar Sinan’ın yaşlılığını oynadı hem de Mimarların Piri’nin iç sesine hayat verdi. Mimarların Piri Sinan belgeselinin müziklerinde ise Yıldıray Gürgen imzası bulunuyor.
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