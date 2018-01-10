Milyonluk tekneler alev alev yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Alaçatı’daki Pruva Evleri’nin hemen önünde bulunan marinadan 29 Aralık gecesi saat 23.30 sıralarında alevler yükseldi.

İlk olarak iki teknede başlayan yangın başka teknelere de sıçradı. Üç tekne ve bir bot tamamen yandı, 4 tekne ise kullanılamaz hale geldi. Ancak sabah saatlerine kadar süren söndürme ve önleme çalışmaları pek çok tekneyi kurtardı.





SEBEBİ ELEKTRİK KONTAĞI



Teknelerin neden yandığı, herhangi bir sabotaj olup olmadığı tartışılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangınla ilgili raporunu açıkladı. Yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığının belirtildiği raporda, uğranan zararlar şöyle sıralandı:





“Erol Bircan’a ait “WIKIBAYES” isimli yelkenli teknenin tamamen yandığı ve battığı zararının 1 milyon 140 bin lira olduğu, Alber Eskinazi’ye ait ”BİANCA” isimli gezi teknesinin tamamen yandığı ve battığı zararın 703 bin lira olduğu, Ünal Kocaman’a ait “AĞUSTOS SAC&5 “ isimli bot teknenin tamamen yandığı ve battığı zararın 180 bin lira olduğu, Kocaman’a ait “AĞUSTOS” isimli Zodyak botun tamamen yanıp battığı zararın 90 bin lira olduğu, Elizabeth Wagner’e ait “HOSTAPCE” isimli teknenin ön kısmının tamamen ve plastik brandasının kısmen yanmak suretiyle 100 bin lira zararın oluştuğu, Yener Bakan’a ait “BENDİL” isimli yelkenli teknenin ön kısımlarının ve yelken kumaşının tamamen, diğer yerlerinin de kısmen yandığı 300 bin lira zarar oluştuğu, Önay Bilgin’e ait “ HUNTINGMOON” isimli yelkenli teknenin ön kısmı ve yelken kumaşının tamamen yandığı 100 bin lira zarar oluştuğu, Onur Sürmeli’ye ait “NEFES 2” isimli bot tekne ve brandasının yandığı 50 bin lira zarar oluştuğu tespit edilmiştir.”