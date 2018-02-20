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    Milyonluk soyguncular Eskişehir'e kaçmışlar

    DHA-İHA
    20.02.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.’nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında 2 valiz dolusu çalıntı para ele geçirildi. 2 valiz içerisinden toplam 1 milyon 879 bin 900 TL para çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde banka arabasının para sevkiyatı sırasında soyulması üzerine çalışma başlatıldı.

    Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise soygunu gerçekleştiren 2 kişinin bir araç ile ilçeye girdiğini belirledi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, kısa bir kovalamaca sonucu aracı durdurmayı başardı.

    Milyonluk soyguncular Eskişehire kaçmışlar

    Araçta yapılan aramada valiz içerisine konulan toplam 1 milyon 879 bin 900 lira ile 2 kişiyi ele geçiren ekipler, şahısları gözaltına aldı.

    Paralar ise banka görevlileri tarafından sayılarak teslim alındı. Yakalanan şüpheliler B.M.Ç. ve R.Ö. ise olayın yaşandığı Kocaeli iline gönderildi.

    Milyonluk soyguncular Eskişehire kaçmışlar

    Etiketler: kocaeli , soygun , hırsız , son dakika
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