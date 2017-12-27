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    Milyonluk saf kokain operasyonu

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    27.12.2017 - 22:37 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi yurtdışından temin edilen yüklü miktarda kokainin İstanbul genelinde torbacılara A.B. adlı kişi tarafından dağıtılacağı bilgisine ulaştı.

    Yaptıkları takip sonucunda şüpheli A.B.’yi, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’ndeki bir lokantanın deposuna düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan 4 kilo kokain ele geçirildi.

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , gazetehaberleri
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