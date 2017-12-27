Milyonluk saf kokain operasyonu

Yaptıkları takip sonucunda şüpheli A.B.’yi, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’ndeki bir lokantanın deposuna düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan 4 kilo kokain ele geçirildi.
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