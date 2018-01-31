Milyonluk dairelerin çöp vadisi

Ankara’da Dikmen Vadisi’nin 4. ve 5. etaplarındaki durum gün geçtikçe daha da vahimleşiyor. Milyonlarca lira değerindeki konut ve iş merkezi projelerinin yükseldiği vadinin diğer yanında ise çöp dağları büyüyor. Atık toplayıcıların ‘karargâh’ haline getirdiği Dikmen Vadisi’nin demir köprüden Or-An’a uzanan kısmında ise çöpler arasında çamur kaplı yollar dikkat çekiyor. Öte yandan Yıldız ile Dikmen’i birbirine bağlayan demir köprüde yer alan asansör ve merdivenlerin hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

'BÜYÜKŞEHİR HAREKETE GEÇSİN'

Atık toplayacılar, Dikmen Vadisi’nin tabanına kurdukları naylon çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Çöp dağları ise her geçen gün daha da geniş bir alana yayılıyor. Sinan Caddesi’nden bakıldığında Turan Güneş Bulvarı’nda yükselen milyonluk rezidansların çok yakınındaki çöplük manzarası vatandaşların da tepkisini çekiyor. Çevre sakinleri, “Çöp dağları ile aramızdaki mesafe 100 metreden bile az. Ankara’ya yakışmayan bu manzaranın artık değişmesi gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuşuyor.

CAMLAR KIRIK DÖKÜK MERDİVENLER DIŞKILI

Vadideki mezbelelik görüntü, Yıldız ile Dikmen’i birbirine bağlayan demir köprüde de devam ediyor. Vadinin tabanından köprünün üstüne ulaşımı sağlayan tek yol olan merdiven ve asansör ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Asansör çalışmazken, merdivenlerdeki ve çevresindeki birçok cam kimliği belirsiz kişilerce parçalandı. Asansörün girişindeki kırık cam ise onlarca metre yükseklikte çevreden geçenlere korku saçıyor. İnsan dışkıları ve atıklarla kaplı merdivenlere ise pis koku ve mide bulandıran manzara nedeniyle girilemiyor.