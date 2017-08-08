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    Milyonların bırakamadığı oyun: Rainbow Six Siege

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 07:24Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:24

    Son yılların en önemli oyunları arasında gösterilen Rainbow Six Siege, kullanıcı sayısı ile büyük işlere imza atmaya devam ediyor!

    Rainbow Six Siege'in 2015 yayınından beri uzun denilebilecek bir zaman dilimi geçmiş durumda ve Ubisoft, bu süre boyunca oyunu düzenli içerik güncellemeleri ile desteklemeye devam etti.

    Görünene göre bütün bu çaba boşuna değil; firma yaptığı duyuru ile Rainbow Six Siege'in artık 20 milyonun üzerinde kayıtlı oyuncusu olduğunu ve bunların 2.3 milyonunun her gün giriş yaptığını açıkladı.

    Ubisoft ürün yöneticisi Nicolas Lefebvre, UniBlog üzerinde yayınladığı yazıda, "topluluğun büyümesi ile beraber Siege'i kalıcı bir shooter haline getirme amaçlarının da büyüdüğünü" ve önümüzdeki birkaç haftanın, Operation Health'in sonu ve Hong Kong'taki yeni sezon setinin yayını için önemli olduğunu söylemekteydi.

    Operation Health, bu yıl Mayıs ayında duyurulan üç aylık bir gelişim süreciydi ve bu süreç içerisinde geliştirici, kaynaklarını yeni içerik yerine oyunda yer alan hataların giderilmesinde kullanmayı tercih etti.

    Operation Health'in sona yaklaşması ile beraber yaklaşan üçüncü sezonun üç yeni operatör, yeni bir harita, yeni silahlar ve daha fazlasını getirmesi bekleniyor. Ubisoft, Rainbow Six Siege desteği konusunda herhangi bir yavaşlama işareti vermiyor ve oyunun etkileyici tabanına bakılırsa, bunun oldukça yerinde bir karar olduğu rahatlıkla söylenebilir.

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    Etiketler: oyun , rainbow six siege , operation health
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