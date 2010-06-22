Milyonlarca şarkı senin!

Dünyanın yasal ve dijital müzik deneyiminde, yeni yollar keşfetmesine öncülük eden Nokia’dan yepyeni bir müzik servisi: Comes With Music.

Türkiye’de Nokia X6 ile birlikte sunulan, sınırsız müzik indirme servisi Comes With Music, 12 ay boyunca Ovi Müzik’ten sınırsız şarkı indirmeye olanak sağlıyor.

Ovi’den indirilen şarkılar albüm kapak ve bilgilerini de içeriyor ve sonsuza kadar saklanabiliyor.

Nokia’nın plak şirketleri ve sanatçılarla yaptığı anlaşmalar sayesinde Ovi Müzik kataloğunda normal şarkıların yanı sıra, bonus şarkılar, remixler ve diğer ek içerikler de bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu katalogtan diledikleri kadar şarkıyı ister Nokia X6’larına, isterlerse bilgisayarlarına sınırsız olarak indirilebiliyor.



Nokia X6, 16 GB dahili belleği ve 3,2” dokunmatik ekranıyla güçlü bir eğlence cihazı. Müzik ve eğlence tutkunları için mükemmel bir cihaz olan Nokia X6’da fotoğraf, video ve web gezintisi için optimize edilmiş 16:9 geniş ekran bulunuyor. Ovi Mağaza’ya doğrudan erişim imkanı bulunan Nokia X6, kullanıcılarına milyonlarca şarkı hediye ediyor.



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