Milyonlarca kişi şimdi ev kiralayacak! Bu ilçeler kiralar 470 TL'den başlıyor

YAKLAŞIK 2 milyon adayın merakla beklediği LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) yani üniversite sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıköğretim de dahil edildiğinde 825 bin aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti.

Üniversite sınavının stresini geride bırakan öğrencileri şimdi de ev bulma stresi sardı. Yurtlarda yer bulamayan ya da tercih etmeyen öğrenciler aileleriyle birlikte kiralık ev turlarına başladı. Öğrenciler için en önemli gider şüphesiz barınma olacak. Doğu ve güneydoğu illerinde eğitim görecek öğrenciler 100 metrekare bir ev için 800-850 lira kira öderken Eskişehir’de bu rakam 470 liraya kadar düşecek. En yüksek kirayı ise İstanbul’a eğitim görecek öğrenciler ödeyecek.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

*Ev sahibiyle mutlaka kira kontratı yapın.

*Apartman aidatını net olarak öğrenin.

*Okulunuzun eve uzaklığına dikkat edin ve ulaşım masraflarını da hesaba katın

*Çevresinde market, eczane, restoran ve kafe seçenekleri olan evlere öncelik verin.

*Eğer evi bir kaç kişi kiralamak istiyorsanız herkese bir oda düşecek kadar büyük olmasına dikkat edin.

Gayrimenkul Değerme şirketi TSKB’den Özel Projeler Departmanı Kıdemli Değerleme Uzmanı Emre Sevinç ile öğrenciler için il il kira analizi yaptık.

Ortalama 100 metrekare evler için işte fiyatlar;

*Araştırma öğrencilerin tercih ettiği bölgeler özelinde yapılıp, ikinci el konutlar incelenmiştir. Fiyatlar ortalama 100 metrekare bir evin, yine ortama olan aylık kira bedelini gösterir.