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Milyonlarca kişi şimdi ev kiralayacak! Bu ilçeler kiralar 470 TL'den başlıyor

Gülistan ALAGÖZ
10 Ağustos 2017 - 21:36Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 21:36

Binlerce öğrenci üniversiteye giriş için ilk adımı attı. LYS sonuçlarının açıklanması ile birlikte özellikle başka şehirlere gidecek öğrencileri ev bulma telaşı sardı. Yurtlarda yer bulamayan ya da tercih etmeyen öğrenciler ortalama 100 metrekare bir ev için 470 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen oranda kira ödeyecek.

YAKLAŞIK 2 milyon adayın merakla beklediği LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) yani üniversite sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıköğretim de dahil edildiğinde 825 bin aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Milyonlarca kişi şimdi ev kiralayacak Bu ilçeler kiralar 470 TLden başlıyor
Üniversite sınavının stresini geride bırakan öğrencileri şimdi de ev bulma stresi sardı. Yurtlarda yer bulamayan ya da tercih etmeyen öğrenciler aileleriyle birlikte kiralık ev turlarına başladı. Öğrenciler için en önemli gider şüphesiz barınma olacak. Doğu ve güneydoğu illerinde eğitim görecek öğrenciler 100 metrekare bir ev için 800-850 lira kira öderken Eskişehir’de bu rakam 470 liraya kadar düşecek. En yüksek kirayı ise İstanbul’a eğitim görecek öğrenciler ödeyecek.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

*Ev sahibiyle mutlaka kira kontratı yapın.
*Apartman aidatını net olarak öğrenin.
*Okulunuzun eve uzaklığına dikkat edin ve ulaşım masraflarını da hesaba katın
*Çevresinde market, eczane, restoran ve kafe seçenekleri olan evlere öncelik verin.
*Eğer evi bir kaç kişi kiralamak istiyorsanız herkese bir oda düşecek kadar büyük olmasına dikkat edin.

Gayrimenkul Değerme şirketi TSKB’den Özel Projeler Departmanı Kıdemli Değerleme Uzmanı Emre Sevinç ile öğrenciler için il il kira analizi yaptık.

Ortalama 100 metrekare evler için işte fiyatlar;

Milyonlarca kişi şimdi ev kiralayacak Bu ilçeler kiralar 470 TLden başlıyor

Milyonlarca kişi şimdi ev kiralayacak Bu ilçeler kiralar 470 TLden başlıyor

*Araştırma öğrencilerin tercih ettiği bölgeler özelinde yapılıp, ikinci el konutlar incelenmiştir. Fiyatlar ortalama 100 metrekare bir evin, yine ortama olan aylık kira bedelini gösterir.

Etiketler: kiralık daire , öğrenciye kiralık daire , kiralık daire fiyatları
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