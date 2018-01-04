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    Milyonlarca İranlı devrime bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi

    İHA
    04.01.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların provoke edilmesi nedeniyle, milyonlarca İranlı “İslami devrime bağlılık yürüyüşü” gerçekleştirdi.

    İran’da 28 Aralık’ta ekonomik sorunlardan ötürü başlayan protestolar, sonraki günlerde provoke edildi. ABD ve İsrail başta olmak üzere İran karşıtı yabancı ülkeler tarafından destek mesajları verildi. Söz konusu gelişmelerin ardından milyonlarca İranlı şehirlerin merkezinde bulunan meydanlara akın etti. Başta Meşhed, Urumiye, Erdebil ve İsfihan olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde gerçekleşen İran devrimine bağlılık mitingleri gerçekleştirildi. "Kahrolsun Fitne", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail’’, "Kahrolsun Suud rejimi" sloganları atıldı.

    Milyonlarca İranlı devrime bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi

    Dün İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi yaptığı açıklamada, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür" ifadesini kullanmıştı. Dün de Zencan, Kum ve Hamedan olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde İran devrimine bağlılık yürüyüşleri düzenlenmişti.

    Son günlerde İran'da iç karışıklıklara yol açan protestolarda içinde emniyet güçlerinin de bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı. ABD ve Suudi Arabistan tarafından yönetildiği söylenilen sosyal ağ hesapları tarafından protestocuların İran polisine saldırması ve kamu mallarına zarar vermesi çağrıları ülkede yoğun tepkilere yol açtı.

    Etiketler: yürüyüş , olay
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