Milyonlarca euro maddi zarara yol açtı

Almanya’da günlerdir yağan yağmurlar nihayet bitti ama geride büyük bir enkaz bıraktı. Yağmurun yol açtığı zarar milyonlarca euro ile telaffuz ediliyor.

SEL suları Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde büyük hasara yol açtı. Yağışların azalması üzerine şimdi enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Özellikle Hartz ve Hildesheim kentleri yağmurdan büyük hasar gördü. Hildesheim’da koruma altındaki tarihi üniversite binasında hasarın milyonlarca euroyu bulduğu belirtildi.

BAŞKAN YARDIM İSTEDİ

Hartz Büyükşehir belediye Başkanı Oliver Junk, Aşağı Saksonya Eyalet hükümetini maddi yardıma çağırdı. Belediye Başkanı insanların tek başına bu hasarın altından kalkamayacağını söyledi.

Sürekli yağış nedeniyle Hannover’de itfaiye 2 bin kum torbası hazırladı. Braunschweig kentinde halka kum torbası dağıtıldı.

Saksonya Anhalt Eyaleti’nde yağışın azalmasıyla alarm kaldırıldı.