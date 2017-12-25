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Milyonlarca çalışanın beklediği kritik gün belli oldu

Hürriyet Haber
25.12.2017 - 16:15 | Son Güncelleme:

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücretin, 29 Aralık Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü toplantısını, 29 Aralık’ta yapacak.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak.

Çalışmalarına 1 Aralık’ta başlayan ve şu ana kadar 3 toplantı yapan komisyonun, asgari ücrete yapılacak zammı kesinleştirmesi bekleniyor.

Türk-İş, halen net bin 404 lira olan asgari ücretin bin 893 liraya yükseltilmesini talep ediyor.

İşveren temsilcisi TİSK ise, asgari ücrete 2018’de hedeflenen enflasyon çerçevesinde yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.

 

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Etiketler: asgari ücret komisyonu , asgari ücret 2018
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