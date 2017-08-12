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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Bunu yapmayana 8 maaş tazminat cezası

Hürriyet Haber
12 Ağustos 2017 - 09:26Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 09:33

Haksız yere işten atılanların dava için bir ay süresi var. Arabulucu üç haftada sorunu çözerken, karara uymayan işveren 8 maaş tazminat ödüyor.

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkarıldıklarında işe geri dönme hakları. Çalışan bu davalarda mahkemenin kararına göre sekiz maaşa kadar tazminat da kazanıyor. Bu davalarda süre çok önemli.

Hem işveren hem de çalışan açısından 1'er aylık süreler var. Çalışan bir ay içinde davayı açmak, işveren de bir ay içinde işçisini yeniden işe almak zorunda.

Sabah'ın haberine göre işe geri dönüş davası açabilmek için işyerinde en az 6 ay çalışma şartı bulunuyor. Yine işyerinizde 30 ve daha fazla işçi olması şartı da aranıyor.

Aynı işyerinin tüm şubelerindeki çalışan sayısı dikkate alınıyor unutmayın. Davayı bir ay içinde açtıktan sonra sonuçlanmasını beklemeniz gerekiyor. Mahkemeler işverenin sizi tekrar işe almama ihtimaline göre burada tazminat da belirliyor.

Bu da sekiz maaşa kadar çıkıyor. Dava bittikten sonra 10 gün içinde işverene yazılı olarak başvurmanız gerekiyor. Bu başvurudan sonra işveren bir ay içinde sizi işe başlatmak zorunda. Bunu yapmaz ise mahkemenin belirlediği tazminatı ödüyor.

ARABULUCU 3 HAFTADA ÇÖZECEK

İş mahkemelerinin yapısını değiştirecek yasa tasarısı komisyondan geçti yakında yasalaşacak. Böylece yukarıda bahsettiğimiz işe iade davaları da önce arabulucuya gidecek. Burada arabulucu hem işe iade kararını hem de işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatı belirleyecek. Bu tür davalar 3 hafta içinde çözülecek ve aylar hatta yıllar süren mahkeme süreci de sona erecek. Eğer arabulucu ile sorun çözülemezse dava yoluna gidilecek. Ancak dava açmanın ilk şartı arabulucuya gidilmesi olacak.

Etiketler: arabulucu , para cezası , tazminat cezası
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