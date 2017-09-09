ADALET MÜCADELESİNİN ATEŞİ

“Unutulmamalıdır ki, özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bu ülkenin bütün yurtaşları eşit haklara sahip olarak yaşayacak, adalet hâkim olacak ve iktidar da halka saygı duyarak, halka hesap vererek görevini yerine getirecektir. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir.

ÇÖKMÜŞ LİYAKAT SİSTEMİ

Ülkemizde de yüzbinlerce ailenin adalete susamışlığının yarattığı tablo, bize sorumluluklarımızı anımsatıyor. Çökmüş liyakat sistemi devletin adaletsizliğini kökleştiriyor, mahkemedeki adaletsiz yargıya inancı sarsıyor; gelir dağılımındaki adaletsizlik büyüyor; kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilemiyor; yaşam tarzlarına, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik saldırılara her geçen gün yenileri ekleniyor; eğitimdeki adaletsizlik derinleşiyor; medya üzerindeki baskılar hakikate ulaşmayı zorlaştırıyor. Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı boyunca, tüm kutsal dinlerin de özünü oluşturan adalet kavramının şemsiyesi altında buluşabilen milyonlar olduğumuzu gördük.

DEMOKRASİ VE HUZURA DÖNÜŞ

Bu büyük buluşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin günümüzde adaletten, hakkâniyetten ve hukuktan yoksun haline en kısa sürede son verecek. Kuruluşundan bu yana tüm mazlum devletlerin umudu olan, ‘Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti’ harcıyla karılmış Türkiye Cumhuriyetimizin temel problemlerinin çözümü, sadece bizlerin değil tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet, demokrasi ve huzur ilhamının geri dönüşünü sağlayacaktır.”